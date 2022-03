Congo-Kinshasa: Préparatifs de la 9ème Conférence des Gouverneurs/Grand Equateur - Sama Lukonde envoyé en mission par Félix Tshisekedi

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé, ce samedi 12 mars 2022, à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Equateur. Le Chef du Gouvernement est dépêché sur place par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour non seulement amorcer les préparatifs de la prochaine conférence des gouverneurs qui se tiendra dans cette partie de la République, mais aussi rencontrer les différentes couches de la population, et lancer en même temps les travaux de construction des infrastructures de base dans le Grand Equateur.

"Le premier message à faire passer, c'est d'abord un message de salutations au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'envoie ici, et marquer cette visite pour annoncer la tenue prochaine de la conférence des gouverneurs ici même dans le Grand Equateur. Et donc, nous sommes venus pour préparer cela. Bien sûr ça sera l'occasion d'échanger, non seulement avec les autorités politico-administratives, mais aussi avec toutes les couches de la population pour avoir l'état de la situation du Grand Equateur dans son ensemble, et communier avec la population. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous allons passer un moment avec les équatoriens et d'autres visites vont se poursuivre ", a déclaré à la presse le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde à sa descente d'avion.

Signalons que c'est depuis plus de 40 ans après Kengo wa Dondo, qu'un Premier Ministre a visité cette province. Et aussi, le Chef du Gouvernement est à la tête d'une importante délégation composée de tous les ministres et parlementaires ressortissants du Grand Equateur, aujourd'hui démembrée.