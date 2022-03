Afrique: Pour Saintfiet, les Scorpions "doivent être prêts" à affronter le Tchad

Le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet, a déclaré dans un entretien avec CAFOnline.com que ses protégés devaient se méfier de la menace que représente le Tchad lorsqu'ils affronteront lors des préliminaires de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.

Les Scorpions chercheront à se qualifier pour la phase de groupes de la qualification après avoir impressionné lors de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies de cette année au Cameroun.

L'équipe de Tom Saintfiet a atteint les quarts de finale lors de ses débuts dans le tournoi, mais le Belge pense que les deux matches contre l'équipe tchadienne seront plus difficiles que ceux contre la Guinée et la Tunisie à la CAN.

"Pour moi, ce sont les matches les plus difficiles de l'année, ce sont des matchs plus difficiles que ceux que nous avons joués à la CAN", a déclaré Saintfiet à CAFOnline.

"Jouer les barrages est très difficile, naturellement le public s'attendra à ce que nous gagnions contre le Tchad, mais les gens oublient que le Tchad était aussi dans les dernières éliminatoires (AFCON 2021) dans le même groupe avec la Guinée, le Mali et la Namibie et ils ont même fait match nul contre la Guinée", a rappelé le technicien belge.

"Ils ont des joueurs professionnels en Belgique, en France et c'est une bonne équipe. Le plus gros risque est que le Tchad qui n'a rien à perdre et nous serons les favoris et nous avons beaucoup à perdre après une fantastique CAN où nous avons terminé à la sixième place", a-t-il dit.

L'équipe de la Gambie jouera son match à domicile à Agadir, au Maroc, après que son stade a été interdit d'accueillir des matches internationaux car il ne respectait pas les normes de la CAF.

"Cela aurait été fantastique de jouer après notre CAN avec le soutien de nos fans sachant qu'ils ont hâte de voir leurs héros, leurs joueurs et de les célébrer et de les soutenir et c'est une situation très triste", a regretté le technicien belge.

Le Tchad accueillera le match aller de la double confrontation e 23 mars à Yaoundé (Cameroun) avant le retour programmé à Agadir (Maroc) le 29 mars.

"C'est très difficile de se concentrer pour ce genre de matchs, c'est très difficile de se préparer car il y a toujours un risque que les joueurs sous-estiment l'adversaire mais naturellement, nous allons les préparer à se concentrer et nous avons l'analyse du Tchad", a précisé l'ancien entraîneur de la Namibie et du Togo.

Pour ces matchs, le Belge devra se passer de la star Ablie Jallow, blessée au genou et d'Hamza Barry, absent de longue date.

"Nous devons être pleinement concentrés et j'espère que les joueurs pourront se concentrer après la CAN et nous manquons de joueurs comme Hamza Barry, dont nous espérions qu'il reviendrait, mais il a subi une nouvelle blessure", a-t-il souligné.

"Ablie Jallow, qui est très important et qui a joué fantastiquement à la CAN, n'est toujours pas remis de sa blessure contre la Guinée, et Ebrima Colley est également incertain, donc ce ne sera pas facile et il y a des joueurs de premier plan qui ont annoncé leur retraite internationale comme Ebrima Sohna et Pa Modou. Jagne donc il faut voir comment le groupe réagit", a-t-il par ailleurs ajouté.