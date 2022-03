Cote d'Ivoire: Leadership - Des outils dispensés pour une meilleure autonomisation de la femme

L'autonomisation de la femme demeure un défi. C'est en ce sens que la Jeune chambre internationale (Jci) Abidjan-Océan a organisé un Forum sur le leadership et l'autonomisation de la femme ivoirienne, le 12 mars, au Plateau, dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme.

Pour le président exécutif de la Jeune chambre internationale Abidjan-Océan, Traoré Yacouba, il était important de célébrer un tel évènement en raison de la place qu'occupe la femme dans la société. Il a déploré les violences qu'elles subissent, la marginalisation, l'inégalité, etc. Selon lui, l'atelier vise à octroyer aux femmes des outils pour mieux affirmer leur leadership et travailler à leur autonomisation en vue de bâtir un nouveau modèle de développement.

Ce forum ne doit en aucun cas être un de plus mais doit pouvoir impacter la société, a laissé entendre le président exécutif. C'est pourquoi Traoré Yacouba a indiqué que les recommandations émises contribueront à tracer la voie à suivre.

Les points de vue développés, dit-il, pourront être transformés en appel à l'action sur l'avenir souhaité par les femmes. La question des droits de la femme touche plus d'un. Virginie Kouamé, représentant la marraine de la cérémonie, Touré Awa épouse Dacoury Tabley, a donc exhorté les femmes à faire du 8 mars une journée de militantisme. Elle les a invitées à impacter leur environnement.

" Levons-nous, osons pour que demain soit à notre portée. Le remède c'est nous ", lance-t-elle. Un panel a aussi meublé ledit forum. Se prononçant sur le sous-thème : " Le rôle des parents et l'éducation des jeunes pour un leadership féminin efficace ", la psychopédagogue Pohan Odile, paneliste, a expliqué que c'est dans l'esprit des gens que naissent les inégalités. C'est pourquoi elle affirme que l'éducation familiale peut jouer un rôle dans la transformation de l'image qu'on se fait de la femme. La question du leadership féminin a longuement été débattue à cette occasion. Manuella Ollo, présidente du Conseil national de la consommation (Cnc), a confié qu'un leader doit avoir en tête la " règle des 3 C " que sont : la Confiance de soi, la Compétence et la Conciliation de la vie privée et professionnelle. Me Elloh Audrey a incité les femmes à se battre pour arracher leur leadership. A en croire Pohan Odile, les femmes doivent avoir un autre regard, se voir " comme une compétence ". Quant à Israël Guébo, il appelle les femmes à s'affirmer de plus en plus.