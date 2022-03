Congo-Kinshasa: Des centaines de personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) sur le plateau de la Ruzizi sont sous le feu des projecteurs

Kinshasa — Le plateau de la Ruzizi, dans le Sud-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, compte plusieurs centaines de déplacés internes en difficulté, comme le rapporte à l'Agence Fides l'ACMEJ, une association de la société civile locale.

Dans les sites d'accueil de Bulaga et Langala, dans les moyennes montagnes, dans le groupement Lemera, il y a plus de 400 familles en détresse, tandis que dans les structures de Katogota-centre et Kamonyi, dans le plateau de Ruzizi, dans le groupement Itara-Luvungi, 149 familles ont été examinées par le NRC (Norwegian Refugee Council) avant le deuxième afflux ; et 200 autres familles ont été examinées par AVSI.

Les personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI), logées dans des structures temporaires près de villages dont les habitants sont déjà en détresse, ont besoin d'une aide humanitaire sous forme de nourriture, de produits de première nécessité, de médicaments et de tentes.

Le retour dans leurs villages d'origine est très difficile, car les affrontements militaires se poursuivent, avec de graves violations des droits de l'homme : incendies de maisons, meurtres de civils, pillage de biens, menaces de mort contre les dirigeants locaux et les défenseurs des droits de l'homme.

"Les personnes déplacées continuent d'espérer que les gouvernements nationaux et provinciaux ainsi que les travailleurs humanitaires internationaux travaillant au Sud-Kivu leur viennent en aide, d'autant plus qu'il n'a pas été possible de récolter dans la plaine de la Ruzizi", indique ACMEJ, qui lance un appel aux organisations humanitaires et aux forces de sécurité pour qu'elles protègent la population contre la violence des différents groupes armés qui sévissent dans la région.