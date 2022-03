Mali: Comatex.sa - La transition annonce la reprise des activites de l'usine

Le gouvernement a annoncé la reprise très prochaine des activités de la Compagnie Malienne de Textile (COMATEX). Un conseil de cabinet présidé par le Premier ministre s'est tenu sur la situation de cette usine fermée depuis près de 2 ans. Les autorités s'engagent à régler certains arriérés de salaire des travailleurs. Ces derniers disent ne pas avoir été saisis officiellement pour le moment

C'est avec joie que les travailleurs de la Compagnie Malienne de Textile et la population de Ségou ont accueilli cette nouvelle. Ils espèrent que cette fois-ci, cette reprise sera effective. " Entendre que la COMATEX s'ouvre encore, ça nous fait énormément plaisir. Mais on voudrait que ça perdure, que ça ne s'ouvre pas aujourd'hui et se fermer demain ", dit un habitant de Ségou. " Nous avons entendu par ci et par là que ça va bientôt s'ouvrir, si c'est vraiment le cas, on sera très content. Nous sommes des mamans et quand nos époux perdent leur travail nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés ", poursuit une dame de la ville de Ségou.

Cette annonce est également saluée par le comité syndical de la COMATEX SA. Toutefois, ses responsables posent des conditions. Ils réclament les arriérés de salaire des mois précédents. " Il faudrait bien qu'on sache comment on va reprendre. Il faudrait qu'on paye tous les arriérés. Sans quoi, nous, on n'entend pas reprendre comme ça. Pour une reprise aussi, il faut au minimum deux mois pour entretenir les équipements ", souligne Abdoulaye Diakité secrétaire général du comité syndical UNTM de la COMATEX SA. Rappelons que cette société est fermée depuis Août 2020. Et le gouvernement promet le paiement de 600 millions sur les 2 milliards de FCFA d'arriérés aux salariés de l'usine de textile.