Afrique: CAN 2023 - Une délégation de la CAF à Abidjan pour une mission

Le secrétaire générale Veron Mosengo-Omba, a foulé le sol ivoirien hier dimanche 13 mars 2022, accompagné de son staff. Il va effectuer une mission de trois jours, dans le cadre de la visite des infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui aura lieu en Côte d'Ivoire.

Présent sur les terres ivoiriennes en février dernier, pour une première visite, le Secrétaire Général de la CAF, Monsieur VERON Monsengo-Omba, est à Abidjan depuis hier dimanche, dans le cadre de la préparation de la CAN " Côte d'Ivoire 2023 ". Pour cette seconde mission d'inspection, le Secrétaire Général de la CAF a au sein de sa délégation, un spécialiste gazon et un autre en électricité. Et ces derniers et lui, visiteront les installations des stades d'Ebimpé, San Pedro, Yamoussoukro, Korhogo, afin de vérifier l'état d'avancement des travaux et procéderont à la vérification des systèmes de drainage et autres.

Au cours de ce séjour, Monsieur Veron Monsengo-Omba sera reçu en audience par Monsieur Danho Paulin, Ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Economie Sportive. Le Secrétaire Général de la CAF rencontrera également le Président du COCAN, Monsieur Jacques Anouma. Aussi, l'installation du bureau de la CAF à Abidjan, est au menu de ces rencontres. Notons que la délégation de la CAF, a été accueillie à l'aéroport par Mme Mariam Dao Gabala, Présidente du Comité de Normalisation et Me Abé Adou Simon.