Gabon: "Les hommes qu'il faut aux places qu'il faut pour 2023" Emmanuel O.O

2023 approche à grand pas. C'est l'année des échéances électorales au Gabon. Les déclarations de candidatures pour la présidentielle s'enregistrent au fur et à mesure. Le jeune citoyen Emmanuel Obakamba Ombana fait ici, dans son libre propos, une analyse et synthèse, qu'il qualifie de constructives du "Programme pour l'égalité des chances : changeons ensemble".

2023...et les prochaines échéances électorales : Analyse et Synthèse constructive du Programme pour l'égalité des chances : changeons ensemble.

1°/ - Synthèse et rappel du programme de l'égalité des chances

Le Président de la République, Son Excellence, Ali Bongo Ondimba a lancé le 23 février 2016, son programme axé sur l'égalité des chances en présence des jeunes, leaders d'opinion, Chefs d'entreprise, Diplomates accrédités au Gabon et même du Gouvernement.

Le fonctionnement de ce programme vise à récompenser sur "les mérites", c'est à dire : promouvoir "l'homme qu'il faut à la place qu'il faut" dans le but de réduire les inégalités nées du favoritisme, du clanisme, de l'ethnisme, du copinage et d'autres maux freinant notre vivre ensemble dans tous pans de la société.

2°/ - Regard de l'égalité des chances dans la constitution des listes des Conseillers municipaux et autres candidatures ou organes de gestion.

Très souvent et même fréquemment, les choix des potentiels Conseillers municipaux et autres candidats aux législatives et sénatoriales n'obéissent que très peu, sinon par semblant au programme de l'égalité des chances, encore moins aux aspirations, à l'expression exprimée par la base des partis politiques. Il (le choix) s'est souvent fait, du moins pour la plupart des cas, par des groupes restreints très souvent déconnectés des réalités de la base et dont les choix présentent peu d'objectivité.

C'est ainsi que nous avons et continuons d'observer, du moins pour certaines localités, des listes des Conseillers municipaux, et autres candidatures constituées : du Mari, de la femme, du fils, de la petite sœur et du grand frère, laisant ainsi les autres militants, groupes ethniques et etc...!

3°/ - Perspectives d'observations : risques et dangers

À cette allure et si le tire n'est pas très vite rectifié, avec en plus, les effets indésirables que la Covid - 19 aurait laissé, on pourrait assister à la montée en puissance de plusieurs candidatures indépendantes et des démissions en cascades.

