Congo-Brazzaville: Import-Export - Vers la création d'un centre d'authentification et de certification des produits

Le gouvernent congolais et la société américaine Autentix ont procédé, en marge du roadshow " Congo, terre d'opportunités ", à la signature d'un accord de partenariat pour la création d'un centre d'authentification, de traçabilité et de certification des produits importés et exportés.

L'accord a été signé à Londres, au Royaume-Uni, par le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public privé, Denis Christel Sassou Nguesso, et le premier vice-président et responsable du département Pétrole et gaz de la société américaine Authentix, Sten Bertelsen.

Ce centre, a-t-on indiqué, va contribuer à garantir la qualité des produits importés ou exportés avant leur commercialisation, veiller à ce que ces produits soient exempts de composants nocifs pour l'environnement et aider à assurer la maîtrise de la fiscalité de ces produits.

Aussi, la création de cette structure va participer à l'amélioration des recettes fiscales et fortement à la mobilisation des ressources internes comme recommandé par les institutions financières internationales, à l'exemple du Fonds monétaire international.

La mise en œuvre de cet accord va accroître de façon significative les recettes douanières et fiscales, élargir l'assiette fiscale, doper la compétitivité des entreprises opérant dans le respect des textes en vigueur au Congo et permettre aux consommateurs d'obtenir la qualité attendue, en ce qui concerne les produits congolais.

Notons que la rencontre entre le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public privé et le premier vice-président et responsable du département Pétrole et gaz de la société américaine Authentix s'inscrit dans le cadre du prolongement des discussions entamées en août dernier. Ces dernières avaient d'ores et déjà abouti à la signature d'un protocole d'entente entre les deux parties.