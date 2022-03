Congo-Kinshasa: Coopération RDC-Allemagne - Une équipe d'experts pour appuyer l'organisation d'un test de zonage à Kindu

Une délégation d'experts de l'Aménagement du territoire va passer un mois, soit de mars à avril à Kindu, dans le Maniema, pour appuyer l'organisation d'un test de zonage participatif des terroirs villageois dans les deux groupements pilotes de l'entité décentralisée à Beia.

La délégation est composée du directeur chargé de la politique, réglementation et norme au ministère de l'Aménagement du territoire, le Pr Baidon Ngoy; du chef de projet à la cellule d'appui technique à la réforme de ce ministère, le Pr Kabata Kabamba; et de l'expert en infrastructures à la cellule de l'Aménagement du territoire, Pascal Ngwangu.

Cette mission est rendue possible grâce à l'appui technique et financier de la coopération allemande à travers le Pirred Maniema. Sur place, l'équipe de l'Aménagement du territoire venue de Kinshasa travaille avec les divisions provinciales des ministères sectoriels, la société civile et les partenaires impliqués dans la mise en oeuvre du Pirred Maniema pour réaliser le plan simple daménagement du territoire test dans deux terroirs selon le guide méthodologique de zonage participatif ; collecter et analyser les informations pratiques sur la réalisation du zonage participatif des terroirs villageois suivant l'approche méthodologique. Les experts de l'aménagement du territoire devront également réaliser une carte doccupation spatiale des deux terroirs test.

" Nous sommes arrivés à Kindu pour assister techniquement le Pirred Maniema qui commence déjà avec l'élaboration des plans simples d'aménagement du territoire dans les terroirs pionniers. Nous ferons aussi des séances techniques avec tous nos agents pour les remettre en passerelle et les rendre capables de mieux faire le suivi des travaux du Piredd ", a indiqué le directeur Baidon Ngoy.

Avant le lancement des travaux de zonage et d'élaboration du plan simple d'aménagement du territoire dans deux terroirs, situés dans le territoire de Beia, à 100 km de Kindu, l'équipe venue de Kinshasa a organisé un atelier de clarification et de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans ce processus sur l'apprentissage du guide de zonage pour l'élaboration de ce plan.

Trois présentations ont été faites. Le Pr Kabamba a axé son exposé sur le programme de la réforme de l'aménagement du territoire et l'économie de la politique nationale de l'aménagement du territoire. La présentation de grandes étapes de l'élaboration des plans simples d'aménagement du territoire a été faite par le directeur Baidon Ngoy. Celui-ci a présenté cinq étapes qui concourent à l'élaboration du plan simple d'aménagement du territoire, à savoir la préparation; la consultation et la sensibilisation; l'inventaire des ressources naturelles; la cartographie participative et le plan simple d'aménagement du territoire.

A l'issue de cet atelier, les groupes de travail ont été constitués pour un apprentissage et préparer la descente sur le terrain dans le territoire de Pangi, précisément dans le secteur de BEIA.