Congo-Brazzaville: Basketball - Les entraîneurs désormais attendus sur le terrain

Le stage de qualification et de formation qui s'est achevé le 13 mars a visiblement apporté une valeur ajoutée au développement du basketball congolais. Les entraîneurs formés ont désormais un nouveau statut qui leur donnera la possibilité d'envisager une carrière internationale.

L'organisation du stage par la Ligue départementale de basketball de Brazzaville (LDBB) renforce sa volonté de moderniser le cadre de la pratique du basketball à Brazzaville. C'est surtout une contribution majeure de la LDBB à l'épanouissement individuel des entraîneurs. Cette formation, faut-il le rappeler, était animée par l'expert Fiba, Blaise Louamba Balekita, dans le but de renforcer les capacités professionnelles des entraîneurs.

Les résultats issus de ce stage permettront ainsi de combler un vide. Mizere Moundongo, le deuxième vice-président de la Fédération congolaise de basketball (Fécoket) l'a lui-même reconnu. Selon lui, la Fécoket ne dispose pas assez de cadres. " C'est en faisant ce genre de stage qu'on peut avoir plus d'entraîneurs et faire en sorte que le basketball puisse se jouer sur toute l'étendue du territoire national ", a-t-il souligné.

Le président de la LDBB de Brazzaville a ajouté une couche à ce triste constat. Selon lui, l'Amical des entraîneurs, avant ce stage, ne comptait que quatre entraîneurs de niveau 1 en attente de passer au niveau supérieur et moins de dix entraîneurs qui doivent passer le niveau 1. " Cette situation était dans une certaine mesure un handicap à l'encadrement de nos athlètes et à leur évolution professionnelle ", a indiqué Fabrice Makaya Mateve. Et de poursuivre : " Leur réussite à ce stage leur confie désormais la qualité d'entraîneur niveau 1 pour les uns et niveau 2 pour les autres... Il s'agit d'endosser ce nouvel habit en faisant preuve, chaque fois que cela sera nécessaire, notamment dans vos clubs respectifs, d'une grande aptitude dans la gouvernance sportive des matches ", a poursuivi le président de la Ligue de Brazzaville.

Durant cinq jours, les participants ont suivi des cours théoriques et pratiques dispensés, entre autres, sur comment communiquer avec les joueurs, la planification et la programmation de l'entraînement, les postes de jeu, la contre-attaque, la transition offensive, le jeu placé, les fondamentaux individuels et collectifs... .

A la fin de la formation, des stagiaires ont été soumis à des évaluations à l'issue desquelles un diplôme sera décerné à chacun d'entre eux en fonction de leur niveau d'autant plus que cette formation visait aussi à classifier les entraîneurs. " J'attends de vous un changement d'attitude et de comportement dans l'évolution du basketball congolais. Nous comptons sur vous ", a déclaré l'expert Fiba. " Après ce stage, nous attendons beaucoup de vous (stagiaires). Ne partez pas dans vos clubs pour dormir. C'est pour travailler ", a commenté le deuxième vice -président de la Fécoket.

Blaise Louamba Balekita a, par ailleurs, souhaité que ce genre de stage puisse s'élargir dans les autres départements. " Nous ne savons pas combien d'entraîneurs qualifiés se trouvent à Pointe-Noire ", s'est il interrogé.