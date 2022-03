Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2022 - Le PDC cible plusieurs circonscriptions électorales

Le Parti pour le développement communautaire (PDC) a tenu, les 11 et 12 mars à Brazzaville, son deuxième conseil national, prenant la décision de présenter des candidats aux élections législatives et locales de juillet prochain.

Aux législatives, le PDC a ciblé cinq circonscriptions dans le département du Niari, notamment Mbinda, Yaya, Banda, Mossendjo I et Moungoundou nord ; deux dans la Bouenza (Mabombo et Kingoué) ; deux autres dans le Pool (Kinkala district et Mbandza-Ndounga) ; une dans la Lékoumou (Zanaga) et une autre à Brazzaville (Bacongo).

Quant aux locales, ce parti de la majorité présidentielle présentera des listes un peu partout dont six dans la Likouala, deux dans la Sangha, une dans la Cuvette, deux autres dans la Cuvette Ouest, une dans les Plateaux, quatre dans le Pool, quatre à Brazzaville, une à l'Ile Mbamou, deux dans la Lékoumou, une à Pointe-Noire et trois dans la Bouenza.

Ainsi, il est exigé à tous les candidats du parti aux différentes élections la signature de la déclaration sur l'honneur. Le parti a également pris l'engagement de mettre en œuvre tous les mécanismes possibles lui permettant d'obtenir des élus dans tous les départements du pays lors de ces élections. La contribution obligatoire du gage à tous les candidats participant aux élections législatives s'élève à 200 000 FCFA et aux locales à 50 000 FCFA.

Les conseillers nationaux ont, à l'issue de la session, formulé un certain nombre de recommandations. Il s'agit, entre autres, de la restructuration du bureau exécutif national, dans le cadre de la politique pour le développement du parti, en créant et en rendant opérationnelles toutes les fédérations. Les participants ont aussi recommandé l'amélioration et le renforcement de l'organisation administrative du parti, permettant la mise en place d'un plan national de contrôle et de suivi des bureaux de fédérations. Le PDC s'est, par ailleurs, engagé à faciliter les échanges avec d'autres partis politiques (majorité, centre et opposition) en vue de contribuer à la démocratie participative ; à aider et accompagner le gouvernement dans la politique de la relance économique et le maintien de la démocratie.

Clôturant les travaux, le président national du PDC, Donatien Itoua, a insisté sur le respect et la discipline qui doivent prévaloir afin d'atteindre les objectifs escomptés.