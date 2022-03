Congo-Brazzaville: Pénurie du ciment - La société Dangoté invitée à reprendre ses activités

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, dans une correspondance adressée le 2 mars au président du Conseil d'administration de la cimenterie Dangoté en République du Congo, a invité l'entreprise à la reprise immédiate de ses activités, assurant l'accompagner.

" Par votre courrier du 17 janvier dernier m'informant de la rupture de production à votre usine de Ndingui, vous releviez que sur l'ensemble des dix points de réclamation figurant dans votre précédent courrier six ont été totalement résolus et que vous attendiez encore le dénouement des négociations de quatre autres points ", a indiqué le Premier ministre, rappelant qu'il s'agissait des frais de péage, de manutention TBC, du remboursement des préfinancements et de l'abandon des redressements sur la retenue à la source des paiements réalisés à l'étranger.

A propos des frais de péage, le gouvernement vient de confirmer l'application de la circulaire relative à la réduction de 50% du coût de péage pour le transport du ciment et du clinker destiné à l'exportation.

En ce qui concerne les frais de manutention (TBC) au port de Brazzaville, l'Etat s'engage à appliquer la circulaire n°21/0046/MTACMM-CAB du 19 juin 2021. Pour ce qui est du remboursement des préfinancements dont le montant s'élève à 985 millions FCFA, " un échéancier d'apurement vous a été soumis ", a fait savoir Anatole Collinet Makosso dans sa correspondance.

Au sujet de l'abandon des redressements sur la retenue à la source (RAS 20%) sur les paiements réalisés à l'étranger, " vous voudrez bien introduire un recours hiérarchique auprès du ministère des Finances qui est tout à fait disposé à l'examiner ", a conseillé le chef du gouvernement. " Les développements qui précèdent montrent que le gouvernement a répondu favorablement à vos réclamations, malgré le temps que cela a pris. En retour, il attend de Dangoté Cement la reprise immédiate de ses activités au Congo et vous assure de son accompagnement ", a conclu le Premier ministre.

Inaugurée en septembre 2017, Dangoté Cement est implantée dans le département de la Bouenza, précisément au village Mfila, dans le district de Yamba. Dernière-née des cimenteries au Congo, elle est aussi de loin la plus grande de toutes. Avec une capacité de production de 3000 tonnes par jour, cette usine s'illustre comme une des plus importantes réalisations industrielles dans le pays. Le coût des travaux s'élevait à plus de 139 milliards 725 millions FCFA.