Congo-Brazzaville: Football des jeunes - Le championnat national U-17 a démarré

Le lancement officiel du championnat national des moins de 17 ans, le 12 mars au stade Alphonse-Massamba-Débat, confirme la volonté de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) à mettre un accent particulier sur la formation des jeunes en vue de mieux préparer la relève.

La Fécofoot a décidé de renouveler l'expérience tentée la saison dernière en mettant cette fois-ci plus l'accent sur le football à catégorie d'âge pour relancer cette discipline en perte de vitesse. La compétition concerne les équipes U-17 des clubs engagés en Ligue 1. La participation est la condition sine qua non pour avoir une subvention de la Fécofoot. Liant la parole à l'acte, le président de la Fécofoot, Jean Guy Blaise Mayolas, a remis les chèques d'un montant de 2 500 000 F Cfa aux représentants des équipes U-17.

" C'est un défi qu'on avait lancé depuis la saison dernière. Et cette fois-ci, nous mettrons plus l'accent sur les jeunes pour la relance de notre football. Nous avons intérêt à mettre les mécanismes d'organisation sains et propres pour relever le défi ", a-il déclaré, lors du match inaugural qui a vu le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) triompher de l'Interclub 4-0 puis les Diables noirs prendre le meilleur sur l'AS BNG 1-0.

Ce championnat, a expliqué Jean Guy Blaise Mayolas, se jouera en deux poules (Brazzaville et Pointe-Noire). Les deux équipes championnes de chaque zone s'affronteront dans un mini tournoi avec toutes les équipes issues des centres de formation de football.

" Le championnat se joue en deux groupes. Nous sommes en train de réfléchir, à la fin, sur comment organiser un mini tournoi qui va regrouper les deux équipes championnes plus les équipes des centres. Nous allons recenser tous les centres que nous avons au niveau national. Ils viendront jouer un tournoi à Kintélé ", a indiqué le président de la Fécofoot.

Le respect de l'âge, une exigence

Jean Guy Blaise Mayolas a, par ailleurs, insisté sur le respect de l'âge. Pour preuve, quatre joueurs ont vu leurs licences être retirées pour les besoins d'enquête. " Le règlement à ce point est clair. Nous avons retiré la licence aux quatre joueurs. Nous avons demandé au secrétaire national de la Ligue d'aller lundi matin vérifier les pièces d'état civil. Et si c'est avéré que ces joueurs ont plus de 17 ans, l'équipe paiera le prix. Nous voulons que les dirigeants des équipes soient sincères avec le football. Ces jeunes n'ont pas besoin de cette politique de tricherie. Nous devons mettre du sérieux parce que les bénéficiaires de demain ce sont eux ", a-t-il commenté.

" Pour le respect de l'âge, il y a d'abord une inspection visuelle, mais pour les cas suspects, on va retenir la licence jusqu'à aller faire le test IRM. Le président de la fédération a dit mettre les moyens pour cela. Personne n'échappera et la sanction qui suivra puisqu'il y a un règlement intérieur qui le dit ", a ajouté Célestin Jonas Apelé.

Le président de la Ligue nationale de football des jeunes a salué la relance de cette discipline. Le fondement du football, a-t-il reconnu, c'est d'abord ces jeunes." Nous sommes contents de voir des équipes qui sont véritablement celles des jeunes. On va veiller à ce qu'il en soit ainsi puisqu'une fois qu'ils sont fichés durant tout leur parcours, ils constitueront des groupes unis qui jouent déjà ensemble pour que nous ayons une équipe enfin nationale ", a-t-il précisé.

Pascal Akouala Goelot a félicité la Fécofoot pour l'initiative. Cette vision, a-t-il expliqué, peut rendre le football congolais plus compétitif dans cinq à dix ans . " C'est une catégorie à partir de laquelle on peut créer et mettre en route tout un projet d'une nation en ce qui concerne le football. Ce que la Fécofoot a mis en place, si c'est bien suivi dans cinq à dix ans, peut faire en sorte que le niveau de notre football s'élève ", a souligné le conseiller aux sports du chef de l'Etat.