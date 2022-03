Congo-Brazzaville: Marché de la femme artisane - Une première édition réussie

Après cinq jours, la première édition du Marché de la femme artisane (Mafa) s'est clôturée le 13 mars, à Brazzaville, satisfaisant les participantes.

Vitrine permettant de valoriser les produits locaux, le Mafa a connu un plein succès auprès du public. L'événement a fait valoir la créativité, le talent et le professionnalisme de ces femmes dans l'exercice de leur métier. Une trentaine d'artisanes ont pris part à une exposition riche en produits " fait-main ", sur le thème " Artisane congolaise et créativité féminine ". Prince Bertrand Bahamboula, directeur de cabinet de la ministre des Petites et moyennes entreprises (PME), de l'Artisanat et du Secteur informel, s'est réjoui de l'initiative organisée par son ministère par le biais de l'Agence nationale de l'artisanat.

" Conscient du fait que 70% des activités du secteur informel sont assurées par la femme artisane, la tenue de cette première édition a été un franc succès et elle est à pérenniser. Le marché de la femme artisane est à institutionnaliser. Je félicite ces femmes pour l'esprit qui vous incarne à travers ces produits que vous mettez en exergue ", a déclaré Prince Bertrand Bahamboula.

" Le ministère est là à vos côtés. Cette première édition est le début d'un partenariat de proximité qui, selon nous, va se pérenniser... C'est ensemble que nous allons densifier ce tissu du secteur privé pour répondre à cette exigence de la diversification de l'économie ", a-t-il ajouté.

De son côté, Sarah Balossa, promotrice de la marque Alsat, spécialisée dans la transformation agroalimentaire, a estimé que cette première édition a été un lieu d'échanges, de vente et de découverte. Une occasion pour chaque artisane de promouvoir, valoriser et commercialiser ses œuvres. " Je salue cette initiative organisée par le ministère des PME. Cet événement a été un privilège pour nous car nous avons pu mettre en exergue nos produits purement "fait-main". Je suis contente que le public ait manifesté un engouement positif à l'égard des différents produits exposés. Le sentiment est grand et satisfaisant ", a-t-elle indiqué

Bénie Sita, artisane dans le domaine des accessoires de mode, a, quant à elle, souhaité que ce genre d'activités se pérennise pour le bien de tous les artisanes congolaises. " Je souhaite que la prochaine édition du Mafa dure plus longtemps ", a-t-elle renchéri.