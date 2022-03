Ile Maurice: Ras Natty Baby réclame une pension à la Mauritius Society of Authors

Pourquoi Ras Natty Baby ne touche-t-il pas une retraite de la société des droits d'auteur alors que d'autres artistes la reçoivent ? Si l'artiste a eu 60 ans depuis 2014, c'est huit ans plus tard qu'il dévoile la situation.

C'est un sentiment de colère mêlé de déception qui anime actuellement l'artiste Ras Natty Baby. Le chanteur, qui est une figure incontournable de la scène musicale locale, réclame que la Mauritius Society of Authors (MASA) lui verse une retraite, comme c'est le cas pour certains autres artistes.

En effet, en 2010, la MASA avait instauré un fonds de solidarité qui devait servir, entre autres, à verser une pension aux artistes ayant contribué à faire connaître notre patrimoine immatériel de façon significative. Or, Ras Natty Baby, qui a eu 60 ans en 2014, n'a jusqu'ici pas touché un sou de ce fonds en termes de retraite. "Les artistes contribuent 7 % de leurs royalties à ce fonds, dont l'objectif est de leur verser une retraite à l'âge de 60 ans. Depuis 2014, je n'ai rien eu. Et ce, malgré plusieurs sollicitations auprès de la MASA. Ils jouent à l'autruche."

L'artiste affirme qu'en huit ans (de 2014 à nos jours), il n'avait pas voulu divulguer cette affaire au grand public "car je suis moi-même un membre fondateur de la MASA". Il confie qu'après la suspension de Gérard Louise, l'ex-directeur de la MASA, en 2011, "on me disait qu'il n'y avait pas de directeur pour prendre la décision". Mais, en septembre 2021, Michael Veeraragoo a été nommé à ce poste, "et j'attends toujours. J'en ai ras le bol. Eski bizin atann mo mor pou gagn 'funeral grant'?" s'insurge Ras Natty Baby.

Il ajoute : "Je ne demande pas la charité. Selon mes calculs, la MASA me doit plus de Rs 200 000 en arrérages. Je demande que cette somme me soit versée ou alors de me rendre tout ce que j'ai contribué au fonds de pension depuis toutes ces années." Ras Natty Baby va plus loin : "Je demande également la révocation de Gérard Louis en tant que président de la MASA ".

Réaction Gérard Louis : "Ras Natty Baby est de mauvaise foi"

Invité à réagir aux demandes de Ras Natty Baby, Gérard Louis, président de la MASA, explique que ce fonds ne sert pas seulement à payer les pensions des artistes. "Il s'agit d'un fonds de solidarité et pas un fonds de pension. On puise dedans quand il y a une assemblée générale ou pour verser les 'Death Grant' et 'Medical Grant'", explique-t-il. Gérard Louis souligne qu'il n'a été nommé président de la MASA que fin 2020 et que Ras Natty Baby est de mauvaise foi quand il demande sa révocation. "Pourquoi Ras Natty Baby n'a pas demandé la révocation des autres présidents qui m'ont précédé depuis 2010 ?"

Le système en vigueur, MASA : Maigre pension

Gérard Louis précise qu'il y a cinq barèmes pour les artistes qui touchent une pension de la MASA. Ils reçoivent Rs 1 000, Rs 1 300, Rs 1 500, Rs 2 000 et Rs 2 500 comme retraite de la société des droits d'auteur. Selon ses dires, il n'existe aucune documentation concernant les critères d'éligibilité à ces barèmes. "J'ai dû me tourner vers quelqu'un qui avait travaillé sur ce système de pension à l'époque et l'engager comme consultant afin qu'il nous explique les différentes étapes", fait ressortir le président de la MASA.

Il ajoute qu'en accord avec le directeur de la MASA, Michael Veeraragoo, un sous-comité a été constitué pour travailler sur le système de pension. Ce sous-comité est composé des représentants du ministère des Finances, celui des Arts et du patrimoine culturel, du Commerce, ainsi que d'un artiste. "Il a pour but de revoir les critères d'éligibilité pour le paiement de la pension et aussi de trouver un moyen pour faire fructifier ce fonds. Ce qui n'a jamais été fait depuis 2010 et qui est primordial pour assurer des rentrées d'argent dans ce fond. Sinon, comment allons-nous faire pour payer des pensions aux artistes qui chaque année vont prendre leur retraite ?"

Ce sous-comité soumettra une proposition au board de la MASA sous peu. "À partir de là, on verra la marche à suivre. Cela prendra encore quelques mois", explique Gérard Louis. À ce jour, 28 artistes sont bénéficiaires de ce fonds, qui tourne autour de Rs 6 millions. Une quinzaine d'artistes devraient bientôt en bénéficier.