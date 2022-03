Congo-Brazzaville: Disparition - Décès à Paris de Martin Aimé Parfait Coussoud-Mavoungou

L'ancien ministre et secrétaire permanent du Comité interministériel sur l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Martin Aimé Parfait Coussoud-Mavoungou, est décédé le 14 mars à Paris, en France, à la suite d'une opération chirurgicale de foie.

Agé de 62 ans, Martin Aimé Parfait Coussoud-Mavoungou a été conseiller aux Transports maritimes et fluviaux du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande de 1999 à 2002. Dans le même temps, il occupe les postes d'administrateur du port autonome de Pointe-Noire, du Conseil congolais des chargeurs et de la Société Intels.

Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a été député de la deuxième circonscription électorale de Mvouti dans le Kouilou. Il a intégré le gouvernement en janvier 2005 où il est nommé ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat. Il occupe plus tard le poste de ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, chargé de la Marine marchande, avant de devenir ministre des Affaires foncières et du Domaine public puis ministre des Zones économiques spéciales. En 2021, il a été nommé secrétaire permanent du Comité interministériel sur l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales.

Marié et père de neuf enfants, il a fait ses études primaires dans la localité de Les Saras, dans le Kouilou. Il va les poursuivre au séminaire catholique de Loango, toujours dans le Kouilou, au collège d'enseignement général Mgr Carrie, actuellement Trois glorieuses et au lycée Karl-Marx, actuellement lycée Victor-Augagneur, à Pointe-Noire.

Après son baccalauréat, il s'inscrit à l'université Marien-Ngouabi de Brazzaville où il obtient sa licence en droit privé en 1980. Bénéficiant d'une bourse pour la France, il est admis à l'université de Bordeaux I où il prépare avec succès une maîtrise en droit des affaires, obtenue en 1982.

Par la suite, il obtient tour à tour un certificat de droit maritime et aérospatial à l'université de Nantes en 1983 et un diplôme d'administrateur des affaires maritimes à l'université de Bordeaux, en 1985.

Martin Parfait Coussoud-Mavoungou est auteur de plusieurs publications, parmi lesquelles "Pour un système concerté de contrôle des navires en UDEAC" en 1994, "Contribution pour une relance et revalorisation de la pêche maritime industrielle au Congo", en 1994, "Anatomie d'une hérésie en mer" en 2002,"Contribution à la connaissance de l'exploitation des droits de trafic maritimes" en 2002, "Le Congo adhère aux conventions maritimes (courrier des transports)", août 2002, "Le Congo et le Code ISPS "en 2004, "Le contrôle des marines par l'État du port : expérience et contributions congolaises" en 2004.