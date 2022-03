Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Le Ciespac inaugure la formation sur l'initiation à la recherche appliquée en santé

Vingt-huit apprenants originaires des pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) et du Sénégal ont amorcé, du 14 au 26 mars à Brazzaville, la formation de la première cohorte des diplômes universitaires (DU) sur l'initiation à la recherche appliquée en santé, organisée par le Centre inter-Etats d'enseignement supérieur en santé publique d'Afrique centrale (Ciespac).

L'initiation à la recherche appliquée en santé joue un rôle essentiel en matière de santé publique et a pour but précis de trouver la cause des pathologies afin d'y remédier. Au Ciespac, le programme de développement des formations prévoit la mise en place des formations adaptées et de haut niveau pour renforcer les capacités techniques et managériales des acteurs de santé publique des pays d'Afrique centrale.

Pour prendre part à cette formation, les dossiers des apprenants sont sélectionnés sur la base de la compétence. Ainsi donc, en prélude à la formation universitaire, le Dr Placide Iloki, représentant de la Cémac au Congo, a déclaré à l', endroit des apprenants : " Vous puisez à la source, non seulement de la connaissance, mais du savoir-être et du savoir-faire. Je vous exhorte à la concentration, à l'assiduité et à la rigueur. A l'issue de cette formation, vous aurez grandi en compétences supplémentaires ".

Selon un chercheur, l'initiation à la recherche appliquée en santé prend en compte l'élaboration d'un protocole de recherche, la précision de la question de recherche et de la problématique à l'étude, la détermination des objectifs, l'identification de la population visée et l'échantillonnage, la définition du devis d'étude ; la description des variables d'intérêt et des échelles de mesure ; l'identification des sources d'information et des méthodes de collecte de renseignements, le codage et l'analyse des données, la prévision des ressources nécessaires et les considérations éthiques.

Au regard de la sévérité de cette formation, le directeur général du Ciespac, le Pr Pierre Marie Tebeu, a encouragé les apprenants à développer les aptitudes comme l'assiduité et la rigueur. " Notre ambition est qu'au sortir de cette formation, vous soyez effectivement à même de résoudre par vous-mêmes, et donc de façon autonome, des problèmes pour lesquels, auparavant, vous n'étiez guère autosuffisants ", a indiqué le Pr Pierre Marie Tebeu. Et d'ajouter : " Oui, en attendant de devenir un chercheur confirmé, parce qu'expérimenté et rompu à la chose, il faut toujours passer par l'étape inéluctable d'apprenti-chercheur ".

Rappelons que les systèmes de santé en Afrique centrale souffrent d'un déficit chronique de personnel formé. Cette situation a un impact direct sur les performances de tous les services de santé, y compris sur celles des centres de santé et des hôpitaux contributeurs de l'offre de soins. Pour relever ce défi, le Ciespac propose des formations de niveau master, afin d'améliorer les compétences techniques et managériales des professionnels de santé publique de la Cémac.