Congo-Kinshasa: Beni - Un concert civilo-militaire pour la paix

Un concert musical pour la paix a été organisé ce dimanche 13 mars dans la ville de Beni, province du Nord-Kivu. Civils, policiers, militaires, serviteurs de Dieu de toutes les tendances confondues ont pris part à cette activité, pour consolider la relation civilo-militaire et implorer la grâce de Dieu pour le retour de la paix dans la région de Beni.

Les chansons et messages de la paix ont caractérisé ce bon moment, qui a réuni plusieurs orchestres et chorales gospels de Beni et Butembo sur un même podium autour de la chorale civilo-militaire de la région. Tous ont chanté pour la paix et implorer la grâce de Dieu pour l'effectivité de cette paix dans la région de Beni, touchée par les tueries des civils depuis plusieurs années.

Moïse Kimoto, musicien gospel de Butembo, invité à ce concert, parle de la motivation de sa présence :

" J'ai accepté de venir à Beni parce que c'est ce que je peux donner comme artiste. Que Dieu puisse nous donner la paix! J'aimerais que la population de Beni puisse espérer en Dieu puisque c'est lui qui a la solution ".

Les organisateurs de cette activité pensent que c'est grâce à l'unité et la cohésion entre militaires et civils qu'il y aura la paix dans la région.

" L'objectif, c'est pour établir la paix. Il n'y a pas la paix s'il n'y a pas de coalition entre ceux qui travaillent pour la paix et les bénéficiaires de la paix. Alors, il faudrait qu'il y ait un mariage entre ceux qui bénéficient de cette paix. Le message claire pour ce genre d'activités, c'est pour faire montrer au peuple que, et les militaires, et les policiers, et la population, tous nous luttons pour la paix ", a fait savoir Moïse Siriwayo, membre du comité organisateur.

Plusieurs messages de la paix ont été lancés lors de ce concert de la paix, qui s'est déroulé dans l'enclos du commissariat urbain de la police nationale congolaise de Beni.