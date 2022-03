Sénégal: Académie de Pikine-Guédiawaye - Les enseignantes à l'école du droit, du leadership, de la santé

Le Réseau des enseignantes de l'Académie de Pikine-Guediawaye a célébré la Journée internationale des femmes dans une atmosphère studieuse, à travers des panels sur les droits des femmes, la transformation institutionnelle et la santé féminine. Six récipiendaires ont également été décoré es pour services rendus à l'école.

Le Réseau des femmes de l'Académie de Pikine-Guédiawaye a commémoré le 8 mars en fêtant les femmes enseignantes. La cérémonie qui s'est déroulée à l'Arène nationale à Pikine, le jeudi 10 mars, a été l'occasion pour les autorités académiques de décorer six femmes enseignantes pour services rendus à la communauté. " Je dédie cette consécration à mon défunt père Alassane Ndiaye, ancien directeur d'école " a dit l'une d'elles Bigué Ndiaye, avec une voix empreinte d'émotion. Des panels ont été organisés à l'occasion de cette journée. Pour Gana Sene, l'inspecteur d'académie, c'est d'autant plus légitime que tout pays qui aspire à l'émergence doit donner une place de choix à la femme. " Sur 997 enseignants que compte l'Académie, le taux des femmes reste très faible. On a par exemple, 4 proviseurs femmes sur 12 ". Les thèmes choisis ont tourné autour des violences faites aux femmes ; des transformations institutionnelles et de la santé des femmes.

Pour le Dr Ramata Omar Sall, experte en Genre et droits humains, les femmes n'ont plus à réclamer des droits, mais plutôt, selon le principe de dignité humaine, les arracher. " Avec 52% de femmes, la présence des femmes dans les instances de décisions reste timide ", selon le Dr Sall. Les violences peuvent être catégorisées en violences physiques, morales, psychologique, sexuelle, scolaires, économique... Les violences sexuelles touchent essentiellement les femmes (viols, inceste... ), et sont sévèrement punies par le code pénal (loi 2020-20) a rappelé la spécialiste. Les violences conjugales ont été revisitées. Cela a permis à la juriste rappeler que : le refus de donner la dépense quotidienne, l'abandon, le refus de verser la pension alimentaire sont des délits pouvant être opposés à l'homme qui, légalement, est le chef de ménage.

L'inspiration et la motivation

Ramata Omar Sall a rappelé aux hommes présents dans la salle que la loi de 1999 prévoit que les forfaits commis dans le mariage peuvent constituer des circonstances aggravantes. Les principales causes de violence, selon la panéliste sont dues à la précarité (chômage), la promiscuité, la négligence, la manque d'éducation... Les conséquences sont souvent les infirmités, les traumatismes, les grossesses non désirées. " Ces cycles de violences de la maison à l'école, comme dans la rue, mène souvent à l'alcool et à la drogue " a ajouté la militante de l'Association des juristes sénégalaises.

Mme Bassine Ndiaye Fall s'est appuyée sur le penseur Bertrand Poulet pour définir le leadership transformationnel comme le pouvoir de donner aux autres, l'envie de s'impliquer et d'agir pour atteindre un objectif commun. Toujours selon elle, le leadership ne se décrète pas ni s'adosse sur à un statut, une fonction ou à une responsabilité. Toujours pour Mme Fall, le leadership transformationnel s'appuie sur quatre composantes : l'influence charismatique ; l'inspiration et la motivation ; la stimulation intellectuelle et la considération individualisée.

Pour le professeur Bamba Kane, physiologiste à l'Ucad, la femme est naturellement sujette à des violences (puberté, maladies, grossesses, ménopause), qui provoquent des dérèglements de son corps. Il s'y ajoute les règles et les accouchements qui sont les causes d'anémies. " La nature physiologique du sexe féminin l'expose davantage aux infections " affirme le professeur Kane. Il a surtout ajouté qu'à partir de 40 ans, la femme a tendance à beaucoup stresser.