Afrique: Sacre historique de PWD Bamenda en Coupe du Cameroun

Dimanche, le Social Football Club de Bamenda a mis fin à 60 ans d'attente en remportant sa première Coupe du Cameroun grâce à un coup franc magistral de son attaquant de 19 ans, Chem Herbert Mbunwe.

Les représentants du Cameroun au tour préliminaire de la TotalEnergies CAF Champions League 2021 sont sortis vainqueurs de la coupe du Cameroun 2021, après leur victoire 1-0 face à Astres football club de Douala, plusieurs fois représentant du Cameroun à la Coupe de la Confédération de la CAF dimanche au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé-Cameroun.

La finale retardée de huit mois, a finalement eu lieu dimanche pour marquer la fin de la saison sportive, quelques semaines à peine après la clôture de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2021 (9 janvier au 6 février).

La jeune équipe de PWD de Bamenda sous la direction de l'entraîneur David Pagou a préservé l'avance que Mbunwe leur a donnée jusqu'à la fin du match pour assurer une victoire historique aux Abakwa Boys qui avaient perdu lors des finales de 1967 et 1979.

Ce résultat condamne Astres à sa quatrième défaite en finale de coupe du Cameroun, qui ont connu un sort similaire en 2007, 2009 et 2010.

PWD de Bamenda, de la région du nord-ouest du Cameroun, a eu du succès lors de sa troisième tentative, après avoir échoué en 1967 lorsqu'il a perdu 0-1 contre le Canon de Yaoundé, suivi d'une défaite 1-3 contre Dynamo football club de Douala en 1979.

Son parcours vers le sacre final

PWD a commencé son parcours en Coupe du Cameroun 2021 contre Triomphe FC, club de quatrième division. Un match qu'il a remporté 3-1, avec des buts de Nchindo John Bosco, John Paul Nzo Ngong et Frank Albert Balla Atangana.

L'équipe de l'entraîneur David Pagou a éliminé le Canon Sportif de Yaoundé, triple vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, en huitièmes de finale, l'international Camerounais des moins de 20 ans, Nchindo John Bosco, marquant l'unique but du match.

Au tour suivant, Ils ont éliminé Renaissance de Ngoumou en huitième de finale 2-1, avec un doublé d'Enyegue François.

Le doublé de Mael Dindjeke leur a assuré une victoire 2-0 contre Avion Academy de Nkam en quart de finale, avant d'expédier le sextuple vainqueur l'Union Sportive de Douala 3-1 en demi-finale disputée le 31 juillet 2021. Billy Samin a ouvert le score dans ce match, suivit des buts de Tchaoua Léger et Enyegue François.

Avec 225 jours séparant la demi-finale de la grande finale, les Abakwa Boys sont finalement entrés dans l'histoire pour devenir le 25e club Camerounais à remporter la Coupe du Cameroun, qui était à sa 61e édition.

Stade Renard de Melong a été le dernier vainqueur du trophée en 2019, lorsqu'il a battu AS FAP 3-2 en finale. La compétition n'a pas eu lieu en 2020, la saison de football s'étant arrêtée prématurément, suite à l'épidémie de la pandémie Covid-19.

Par coïncidence, PWD a remporté son tout premier titre en championnat en 2020, lorsqu'il a devancé Coton Sport pour devenir le vainqueur du championnat Camerounais Elite One, faisant ainsi son retour en compétition inter clubs de la CAF pour la première fois depuis 2004.

Malheureusement pour les Abakwa Boys, leur parcours en TotalEnergies Ligue des champions de la CAF 2020-2021 a été de courte durée car ils ont été éliminés au tour préliminaire par les Kaizer Chiefs, finaliste de l'édition et gros bras du football continental.

Retour sur le continent

Le 11 août 2021, la Fédération Camerounaise de football alors sous la direction de Seidou Mbombo Njoya, a décidé que Fovu Club de Baham et Coton sport de Garoua vont représenter respectivement le Cameroun en Ligue des champions de la CAF et en Coupe de la Confédération, le championnat étant à mi-parcours et la finale de la Coupe du Cameroun pas encore programmée.

À cette époque, Fovu et Cotonsport étaient en tête de leurs poules respectives dans le championnat écourté.

La même décision a également indiqué que le futur vainqueur de la coupe du Cameroun entre PWD Social Football Club de Bamenda et Les Astres de Douala, représentera le Cameroun à la coupe de la Confédération de la CAF pour la saison 2022-2023.

Cela signifie que les Abakwa Boys ont déjà assuré leur place en tant que représentant du Cameroun pour la prochaine édition de la Coupe de la Confédération de la CAF.

Il n'y aura donc pas de temps de repos pour le club de cœur de Pius Sielenu N'Diefi, ex pensionnaire de PWD, vainqueur de la CAN TotalEnergies 2000 et vainqueur de la CAN TotalEnergies 2002.

PWD de Bamenda fera aussitôt le voyage pour le match d'ouverture du championnat Elite One contre Bamboutos football club qui se déroulera mercredi 16 Mars 2022 au stade Municipale de Mbouda.