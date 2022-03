Congo-Brazzaville: Semaine de la langue française et de la Francophonie - Les festivités de la 27e édition démarrent mercredi

Cette année, l'Institut français du Congo (IFC) dans la ville océane célèbre l'événement du 16 au 19 mars sur le thème "La poésie à Pointe-Noire". Plusieurs activités animées par des grandes plumes congolaises sont prévues.

Rendez-vous des amoureux des mots, en France et à l'étranger, la Semaine de la langue française et de la Francophonie, lancée au niveau international le 12 mars, se poursuivra jusqu'au 20 mars avec pour thématique " Ҫa (d) étonne ! ". Au niveau de l'IFC Pointe-Noire, elle sera célébrée pendant trois jours autour de la poésie, à travers diverses activités qui seront animées par des grands noms de la littérature congolaise, notamment Gabriel Okoundji, Emeraude Kouka, Huguette Massanga et Fann Attiki.

On note au programme de ce grand rendez-vous des ateliers d'écriture, d'écriture poétique et de slam avec Gabriel Okoundji et Fann Attiki, les 16 et 17 mars. Une conférence littéraire et une rencontre littéraire les17 et 18 mars. La célébration sera clôturée le 19 mars par la table ronde "Regards poétiques sur la ville de Pointe-Noire", avec Gabriel Okoundji, Emeraude Kouka , Huguette Massanga Gabriel et Fann Attiki.