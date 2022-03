Congo-Brazzaville: Tournoi du 8 mars - Avia nzango championne départementale

L'équipe de nzango de l'Agence nationale de l'aviation civile a remporté, le 12 mars, au complexe sportif de Pointe-Noire, le tournoi organisé dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Elle s'est imposée face aux femmes de l'AS Conseil congolais des chargeurs, 46-43.

Organisé par la Ligue départementale de sport du travail, le tournoi réservé aux femmes travailleuses a connu la participation de plusieurs équipes. Vainqueur de l'édition 2021, Avia nzango a conservé son titre pour la seconde fois face à sa sempiternelle adversaire départementale AS Conseil sur le score de 46 à 43. Cette équipe s'est qualifiée en finale après sa victoire face aux épouses des agents Coraf, 47-37.

Très rigoureuse et déterminante, Avia nzango, qui a fait une compétition sans faute, succède à elle-même. Une victoire qui confirme son hégémonie au niveau départemental. " Nous sommes très fières de cette coupe. Une victoire qui vient confirmer notre suprématie au nzango non seulement à Pointe-Noire mais aussi au niveau national puisque nous sommes championnes nationales depuis Ouesso ", s'est réjouie Natacha, qui a également reçu le trophée de la meilleure joueuse. " Notre stratégie, c'est la rigueur, la discipline et la concentration ", a ajouté la présidente de l'équipe Avia, Virginie Nina, qui a remercié le président de la Ligue pour l'organisation de ce tournoi.

De son côté, l'entraîneur de l'AS Conseil a regretté le manque de concentration de ses joueuses qui viennent de perdre une finale consécutive face à la même équipe. Cependant, la petite finale a été remportée par les épouses agents Coraf qui se sont imposées face à Conrep. A l'issue de la compétition, les trois meilleures équipes ont reçu des récompenses de la part des organisateurs, outre les tee-shirts et casquettes remis aux quatre meilleures équipes par le sponsor, Bralico.

Très content de l'issue du tournoi dédié à la femme travailleuse, Hervé Kiminou Missou, président de la Ligue de sport de travail, a félicité les responsables des sociétés qui ont contribué à sa tenue et sa réussite. " Le tournoi s'est achevé dans une ambiance bon enfant et devant le directeur départemental des Sports. Nous n'avons pas vu Avia nzango, ni AS Conseil, ni Epouses agents Coraf, ni Congorep mais, nous avons vu plutôt la femme travailleuse jouer au nzango ", a-t-il dit.

Le président de la Ligue a informé qu'après ce tournoi un repos sera observé avant le lancement du championnat départemental, à l'issue duquel les meilleures équipes représenteront le département au championnat national.

Le classement au terme du tournoi

1er -Avia Nzango

2e -AS Conseil

3e -Epouse agent Coraf

4e -Congorep