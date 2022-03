Sahara Occidental: Sidati réitère l'importance de l'application du droit international

Paris — Le Représentant du Front Polisario pour la France, Mohamed Sidati, a indiqué que la meilleure voie pour contenir les desseins conspirationnistes du Maroc est l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination et l'indépendance et l'application du droit international.

Lors de la semaine anticoloniale organisée samedi et dimanche à Montreuil, près de la capitale française Paris, la lutte du peuple sahraoui a été à l'honneur et un débat y a été consacré au Sahara occidental, la dernière colonie en Afrique, avec la participation notamment de l'avocat du Front Polisario, Me Gilles Devers, et Mohamed Sidati, membre du Secrétariat national.

Dans son intervention, M. Sidati a révélé que "le Maroc expansionniste veut étendre le conflit et mettre à feu et à sang toute la région. D'où le besoin urgent de contenir et de battre en brèche ses desseins conspirationnistes".

Pour M. Sidati, il s'agit de la problématique de l'heure, au regard de la gravité du contexte international d'aujourd'hui. "Il faut en finir avec la politique du double standard. Le peuple sahraoui doit impérativement exercer ses droits légitimes pour le bien de la paix et de la justice au niveau mondial", a martelé le responsable sahraoui.

"Au Sahara occidental, sévit un déni de justice - la négation du droit inaliénable à l'autodétermination du peuple sahraoui -, où s'exerce une répression brutale, sans aménité, une violence inouïe doublée d'une exploitation effrénée et du bradage éhonté des ressources naturelles du territoire..."

Et le représentant sahraoui d'expliquer : "Pour endiguer et contenir la résistance héroïque du peuple sahraoui, qui s'est intensifiée après la rupture du cessez-le-feu le 13 novembre 2020, le Maroc appelle à la rescousse" l'entité sioniste et "recourt à l'usage d'armements sophistiqués pour semer la mort et la désolation, surtout parmi les civils".

Pour sa part, Me Devers a souligné que "les choses avançaient vite au niveau des juridictions européennes : les plaintes et les dépositions du Front Polisario, en tant que mouvement de libération nationale, ont été reçues par les tribunaux, ce qui a abouti à l'annulation des accords illégaux UE-Maroc". L'avocat a précisé que ces derniers n'ont en effet pas respecté l'exigence du consentement du peuple sahraoui, lequel doit nécessairement être exprimé à travers son représentant légitime, le Front Polisario.

"Telle est la concordance du droit européen avec le droit international au sujet de la question du Sahara occidental", a-t-il poursuivi.

Une importante exposition de photos, consacrées aux Sahraouis, a été organisée en marge de la semaine anticoloniale, de même qu'un grand stand a été installé. Le tout ponctué d'activités musicales et culturelles en solidarité avec le peuple sahraoui et en honneur à sa lutte pour l'autodétermination et l'indépendance.