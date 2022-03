Maroc: ENA-Rabat - Remise des diplômes aux lauréats du Diplôme supérieur en architecture du patrimoine

Rabat — L'Ecole nationale d'architecture (ENA) de Rabat, en partenariat avec l'Ecole de Chaillot-Paris, a organisé, lundi, la cérémonie de remise des diplômes aux 13 lauréats de la 6ème promotion du Diplôme supérieur en architecture du patrimoine (DSAP), en présence de l'ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal.

Cette formation, dispensée exclusivement aux architectes et assurée conjointement par une équipe d'enseignants des deux établissements, est spécialisée dans la restauration, la conservation, la mise en valeur, la transformation et la réutilisation des édifices et des centres historiques.

Lancée en 2006, elle entend développer tant les compétences professionnelles que les capacités de réflexion et de conceptualisation nécessaires à toute forme d'intervention sur le patrimoine.

Une centaine d'architectes du patrimoine ont pu bénéficier de cette coopération entre le Royaume du Maroc et la République française, s'est réjoui le directeur de l'ENA, Aziz Ouahabi, au cours de la cérémonie.

Il a, de ce fait, salué le travail d'accompagnement fourni aux experts engagés dans la mise en œuvre et la dynamisation de la stratégie déployée par le Maroc en matière de préservation du patrimoine.

Le programme couvre l'ensemble du patrimoine architectural, urbain et paysager, a-t-il fait savoir, notant que le DSAP fait appel aux connaissances techniques, culturelles, administratives et législatives requises dans un tel domaine.

Pour l'ambassadrice de France, la protection du patrimoine, qui concentre des problématiques sociales, économiques, politiques et environnementales, "constitue un enjeu majeur pour le développement de nos sociétés".

"Il est plus que jamais crucial de protéger, entretenir et réhabiliter les patrimoines fragilisés par certaines activités humaines", a soutenu Hélène Le Gal.

"Conscient de la richesse extraordinaire de son patrimoine et des défis à relever pour une valorisation durable et responsable de celui-ci, le Maroc s'est engagé depuis plusieurs années dans la voie de projets ambitieux, qui nécessitent le recours à des personnes formées aux spécificités du patrimoine", a-t-elle relevé.

La diplomate a considéré que le DSAP vient relever l'ensemble de ces défis, en plaçant l'architecture, ses techniques, ses savoir-faire et ses innovations au service d'un patrimoine "vivant et habité".

"Cet engagement farouche en faveur de la préservation d'un passé qui engage l'avenir est le fruit d'une amitié solide entre le Maroc et la France et le symbole de la confiance qui existe entre deux institutions dédiées à l'architecture, à savoir l'ENA et l'Ecole de Chaillot", a-t-elle dit.