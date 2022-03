Congo-Brazzaville: CAF-C2 - Mazembe accroche Coton Sport à Garoua

Grâce à un but inespéré de Kevin Mondeko dans les ultimes minutes de la partie, le TP Mazembe a littéralement pris une belle option pour la qualification en quarts de finale, à deux journées de la phase des groupes de la C2 africaine.

Le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi a littéralement sauvé sa peau, le 13 mars, à Garoua face à Coton Sport du Cameroun, en match de la quatrième journée de la phase des groupes de la 19e édition de la Coupe de la Confédération. C'est dans les temps additionnels de la partie que le défenseur central Kevin Mondeko a égalisé pour les Corbeaux du Grand Katanga.

L'entraîneur français de Mazembe, Franck Dumas a aligné son équipe type au coup d'envoi, avec le gardien de but international malien Ibrahim Mounkoro, et les défenseurs Ernest Luzolo Sita, Kevin Mondeko, le Zambien Kabaso Chongo et Godet Masengo. Au milieu de terrain, il y a eu l'Ivoirien Koffi Kouamé dans la récupération, Ngalamulume et Glody Likonza dans l'animation de jeu. Le trio d'attaque s'est composé de Philippe Kinzumbi, Jephté Kitambala et Mercey Ngimbi. Le capitaine de Coton Sport, Souaibou Marou a ouvert la marque à la 15e minute et Jephté Kitambala a égalisé à la 42e minute d'une belle tête plongeante. Godet Masengo a inscrit contre son camp à la 67e minute, avant l'égalisation de Kevin Mondeko à la 90+5e minute.

Avec ce résultat d'égalité à l'issue d'une partie que Mazembe a dominé avec une possession de balle de 60 %, le club de Lubumbashi se retrouve à la deuxième position avec sept points, même nombre des points qu'Al Masry d'Egypte, qui est premier. En effet, le club d'Alexandry s'est imposé le même dimanche au stade Borg Al Arab dans la banlieue d'Alexandrie, face à Otôho d'Oyo au Congo Brazzaville, par un but à zéro, une réalisation d'Hassan Hassan Ali à la 83e minute. Le club du Congo Brazzaville occupe la troisième place avec 4 points, devant Coton Sport, dernier avec 3 points. A deux journées de la fin, Al Masry et Mazembe sont idéalement placés pour accéder en quarts de finale de cette compétition africaine interclubs de football.