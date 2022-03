Congo-Brazzaville: Sécurité maritime - L'exercice multinational " Obangame Express 2022 " lancé à Pointe-Noire

L'édition 2022 de l'exercice maritime multinational " Obangame Express " a démarré dans la capitale économique du Congo, depuis le 11 mars, avec la participation des unités navales des marines américaines, des forces maritimes congolaises et celles de la sous-région.

L'exercice maritime multinational " Obangame Express " vise principalement à renforcer la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, en soutenant l'opérationnalisation de l'architecture de Yaoundé. Il réunit les chefs d'état-major des marines et des garde-côtes et leur permettra, pendant dix jours, d'avoir des discussions de haut niveau sur les problématiques et défis majeurs relatifs à la sécurité maritime dans la sous-région.

Dans son mot de bienvenue, le commandant de la zone militaire de défense n° 1, le général Jean Olessongo Ondaye, s'est réjoui d'accueillir cet événement et s'est dit prêt à mettre tout en œuvre pour sa réussite. " Aujourd'hui encore comme depuis plusieurs années, cet événement honore la zone militaire de défense n° 1 et, partant de-là, toute la force publique dans son ensemble à travers le commandement de la force publique à Pointe-Noire et dans le Kouilou. En effet, Obangame Express, qui est un exercice de simulation de gestion de crise maritime, contribue à entraîner nos forces navales, avec celles des autres pays, ceci pour la sécurité maritime dans le golfe de Guinée ", a-t-il dit.

Organisé par la composante navale du commandement américain pour l'Afrique ( Africom) et l'US Navy, de concert avec les centres régionaux de sécurité maritime d'Afrique de l'ouest et du centre, cet exercixe a un seul objectif, celui d'assurer la promotion de l'interopérabilité des marines des pays du golfe de Guinée, l'harmonisation des standards de procédures opérationnelles et la mise en œuvre sur le plan opérationnel des accords régionaux. La particularité de cette édition est la présence de la marine namibienne qui participe pour la première fois à ce type d'exercice.

Notons que le golfe de Guinée s'étend de la Côte d'Ivoire à l'Angola. Il inclut sept capitales politiques (Accra, Lomé, Porto-Novo, Libreville, Malabo, Luanda et Sao Tomé) ayant une façade maritime atlantique, et huit capitales économiques (Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou, Lagos, Douala, Bata, Pointe-Noire).

On y trouve douze ports importants (Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou, Lagos, Warri, Port Harcourt, Douala, Port Gentil, Pointe-Noire, Matadi, Luanda) et d'autres plus petits (Kribi, Limbé, Bata, Libreville, Lobito San Pedro, Sekondi-Takoradi, Tema, Calabar, etc.)

Cet espace recèle des richesses en ressources halieutiques et naturelles, qui suscitent nombre de convoitises et génèrent une insécurité récurrente. D'où l'importance de cette activité qui vise la sureté et la sécurité de cette zone subsaharienne.

Précisons que la cérémonie d'ouverture s'est tenue sous les auspices du contre-amiral, chef d'état-major de la marine nationale, René Nganongo, en présence d'Alexandre Honoré Paka, préfet de la ville de Pointe-Noire; le général Jean Olessongo Ondaye, commandant de la zone militaire de défence n°1 des autorités civiles et militaires des départements de Pointe-Noire et du Kouilou et des représentants des pays du golfe de Guinée.