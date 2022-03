Cote d'Ivoire: carême - Le président Ouattara apporte son soutien aux chrétiens catholiques de bouaké

Le chef de l'Etat Alassane Ouattara apporte son soutien aux chrétiens catholiques de Bouaké à l'occasion du Carême.

Le samedi 12 mars 2022, à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Bouaké, les fidèles de l'église catholique de Bouaké ont reçu, un lot de vivres offerts par le président de la République, Alassane Ouattara, pour les soutenir en cette période de carême.

Ce don d'une valeur de 4 millions de francs CFA est composé de plusieurs cartons et sacs de riz, de pâte alimentaire, de sucre, d'huile, de lait ainsi que de produits d'entretien et de nettoyage. Le don a été officiellement remis par l'entremise du ministre des Transports Amadou Koné représenté à la cérémonie, par le Colonel Julien Yao Kouassi, directeur général par intérim des affaires maritimes et portuaires. Celui-ci a , au nom du ministre Amadou Koné, exhorté les fidèles chrétiens à vivre leur foi dans l'exercice de leurs missions, de manière à partager les principes de fraternité et de solidarité, des valeurs du vivre-ensemble.

Les chrétiens exhortés à faire des prières pour la paix

Le Colonel Julien Yao Kouassi a surtout invité les fidèles chrétiens à poursuivre l'élan de prière, afin que la Côte d'Ivoire demeure en paix. "Le temps de Carême est un temps de ressourcement, de jeûne et de partage. Nous sommes aux côtés de nos sœurs et frères chrétiens pour accomplir un devoir religieux. En tant que fidèles catholiques, nous sommes venus remettre aux fidèles chrétiens, au nom du Président de la République ainsi qu'au nom du ministre des Transports Amadou Koné, des dons en vivres et non vivres", a dit le Colonel Julien Yao Kouassi. Qui avait à ses côtés, Jacqueline Affoué N'Guessan, députée de Bouaké-commune.

Père Alain Pierre Yao, vicaire général de la cathédrale Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à Bouaké : " Ce geste montre la proximité du Président Alassane Ouattara et des membres du gouvernement auprès des populations. "

"Ce geste montre la proximité du Président Alassane Ouattara et des membres du gouvernement auprès des populations. Nous demandons au Seigneur de combler de grâce le Chef de l'État et chacun des membres du gouvernement ainsi que les personnes de bonne volonté pour qu'ils aient le souvenir de l'Église et surtout des pauvres et des nécessiteux", a indiqué le Père Alain Pierre Yao, vicaire général de la cathédrale Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à Bouaké. Qui a assuré le Colonel Julien Yao Kouassi que l'église demeure en prière pour la paix et la cohésion sociale Côte d'Ivoire.