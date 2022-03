Algérie: Handicapés/Journée - Activités variées et remises d'équipements à l'Est du pays

Constantine — La célébration de la journée nationale des personnes aux besoins spécifiques, coïncidant avec le 14 mars de chaque année, a été marquée lundi à l'Est du pays par l'organisation de plusieurs activités et expositions, en plus de la distribution d'équipements destinés à cette catégorie.

Dans la wilaya de Constantine, les autorités locales ont inauguré un terrain de jeu en gazon synthétique au centre psychopédagogique des enfants handicapés et procédé à la baptisation et la mise en service d'un centre similaire situé à la cité Ziadia du nom du chahid "Rahal Youcef".

L'évènement a été également marqué à Constantine par l'organisation d'une exposition des différentes activités des enfants des établissements et centres spécialisés et autres associations activant dans ce domaine, la distribution de 10 chaises roulantes et motocycles destinées aux personnes aux besoins spécifiques et la remise aussi de 13 agréments pour l'ouverture d'un centre psychopédagogique pour les enfants handicapés mentaux et des crèches.

A Oum El Bouaghi, des activités ont été organisées à la maison de la culture Nouar Boubakeur, au chef-lieu de wilaya, en présence des autorités locales qui ont assisté à cette occasion à des pièces théâtrales, et des chants présentés par des enfants des centres psychopédagogiques et écoles spécialisées.

L'évènement a été mis à profit pour distribuer des aides, à savoir 9 tricycles motorisés, 2 chaises roulantes électriques, 10 chaises destinées aux enfants souffrant de paralysie cérébrale en plus de 4 dispositifs pour les personnes souffrant de déficit auditif.

Dans la wilaya de Sétif, l'école des non-voyants située dans la cité Tlidjene, au centre-ville, a abrité les festivités de célébration de la journée nationale des personnes aux besoins spécifiques en présence des autorités locales qui ont procédé à la remise d'équipements auditifs modernes, acquis sur budget de la wilaya au titre de l'exercice 2022, au profit de 15 élèves de l'école des enfants sourds.

L'évènement a été marqué également par la distribution d'équipement pour la mobilité et autres accessoires, à savoir 15 motocycles pour les personnes aux besoins spécifiques, 7 chaises roulantes automatiques au profit des élèves du cycle primaire en plus d'un hommage rendu à l'association "La canne blanche" et l'association "El Oussoud" de la commune de Sétif pour les efforts déployés au service de l'école des non-voyants.

A cette occasion, deux conventions ont été signées entre la Direction de l'action sociale et de la solidarité et celles de la formation et de l'enseignement professionnels, et de la jeunesse et sports, portant sur la formation des enfants trisomique dans des établissements relevant de la formation professionnelle et la réservation d'espaces pour la prise en charge des enfants atteints d'autisme au niveau des maisons de jeunes de la wilaya.

A Skikda, le centre psychopédagogique des enfants déficients mentaux d'El Alia dans la commune de Filfila à l'Est de la wilaya, a abrité les festivités de célébration de cette journée nationale, marquées par l'organisation d'une exposition des activités manuelles des enfants du centre et la présentation de pièces théâtrales et de chansons par des enfants de ce centre.

Des fauteuils roulants ordinaires et automatiques pour enfants et adultes ont été également distribués à cette occasion.

Dans la wilaya de Tébessa, des personnes aux besoins spécifiques ont bénéficié de chaises roulantes et autres équipements médicaux, au cours d'une cérémonie organisée au centre psychopédagogique pour les déficients mentaux situé dans la cité El Mizab au centre-ville, en présence du wali Mohamed El Baraka Dahadj.

Il s'agit de 18 fauteuils roulants, dont deux automatiques, deux motocycles pour handicapés moteurs en plus de 5 dispositifs auditifs et pour la vision et 6 accessoires d'aide à la marche pour permettre aux personnes ciblées d'améliorer leur quotidien.

Des activités similaires ont également été organisées à travers les autres wilayas de l'Est du pays.