Algérie: Oran - Ouverture du Salon international "Oran invest expo"

Oran — Le coup d'envoi de la quatrième édition du Salon international de l'industrie, l'énergie, la construction, les travaux publics et de l'exportation "Oran Invest Expo", a été donné lundi au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran, avec la participation de 92 exposants de l'intérieur et de l'extérieur du pays.

Ce salon qui doit durer quatre jours réunit 80 entreprises nationales publiques et privées spécialisées dans l'immobilier, la construction, les travaux publics, l'énergie et l'exportation, ainsi que 12 exposants représentant les annexes de sociétés étrangères activant en Algérie, de Tunisie, Canada, Chine, Turquie et Espagne.

Dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture de cette manifestation économique, le commissaire de la manifestation, Ahmed Haniche a souligné que cette édition connait une forte participation de sociétés nationales leaders dans l'exportation pour présenter leur expérience aux opérateurs désirant bénéficier des avantages et des aides accordés par l'Etat dans ce domaine.

Afin d'encourager les jeunes universitaires et porteurs de projets innovants à se rapprocher des acteurs économiques et trouver des opportunités pour concrétiser et financer leurs projets, un espace d'exposition gratuit a été dédié à l'université des sciences et de la technologie d'Oran, l'Ecole polytechnique d'Oran et l'établissement universitaire de Maghnia, ainsi que pour les associations de jeunes porteurs de projets.

Des conférences-débats animées par des opérateurs économiques et des spécialistes sont prévues pour débattre de "l'accompagnement de l'Agence nationale de développement du commerce extérieur des entreprises algériennes" et "l'entreprise des ciments et dérivés de Chlef, capacités et horizons" et "le fonds de garantie des crédits des petites et moyennes entreprises comme mécanisme d'accompagnement des PME", entre autres.

Le salon est organisé à l'initiative de l'agence "Sunflower communication" sous le patronage du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, avec la contribution de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur, du bureau de la Confédération algérienne du patronat-citoyen et la bourse de sous-traitance.