Afrique: Afterwork spécial Champions League/JIF - Les Journalistes sportives Teeyah et Fatima Sibé mises en lumière

Le sponsor officiel de l'UEFA Champions League, a convié Teeyah (RTI3) et Fatima Sibé (RTI1) à partager leur passion du football au Pullman Abidjan Plateau au cours de l'Afterwork by Heineken, à Abidjan avec des invités. C'était, à l'occasion du match opposant le Real-Madrid au Paris Saint Germain (3-1), le 9 mars 2022, lors des huitièmes de finale.

Le match retour de la Champions League (Real-Madrid PSG), a été l'occasion pour mettre en lumière deux femmes. Il s'agit des journalistes sportives Teeyah (RTI 3) et Fatima Sibé (RTI 1) qui se distinguent avec brio dans le monde du football ivoirien. Et ce, dans le cadre du 08 mars 2022, la journée internationale des droits la Femme qui a été célébrée en Côte d'Ivoire et dans le monde à travers la mise en avant de profils de femmes d'exception.

Teeyah et Fatima Sibé (RTI1) ont démontré à l'assistance conquise, leur connaissance encyclopédique du football, et leur passion pour l'UEFA Champions League. Le stéréotype habituel des passionnés de football est que ce sport est l'apanage de fans et d'experts majoritairement masculins.

" Les messages que portent Teeyah et Fatima Sibé résonne parfaitement avec celui de Brassivoire et de la marque premium Heineken. Le football rassemble, fédère et doit être en permanence un sport où se manifestent l'inclusion et la diversité. Il permet de célébrer la passion et de célébrer tous les fans sans exclusion ", a indiqué Laurent Théodore, le patron de la filiale.

A noter que chaque journée de match de l'UEFA Champions League, le sponsor et sa filiale anime des centaines de points de ventes à Abidjan et à l'intérieur du pays.