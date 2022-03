Cote d'Ivoire: Visite de travail aux Etats-Unis - Le Premier ministre Patrick Achi échange avec la présidente du Conseil d'administration du MCC

Présent aux Etats-Unis dans le cadre d'une visite de travail, le Premier ministre Patrick Achi a rencontré ce lundi 14 juin 2022 à Washington DC, la présidente du Conseil d'administration du Millenium Challenge Corporation (MCC) Alice Albright, nouvellement élue à ce poste.

Les deux personnalités ont passé en revue les avancées des projets portés par le MCC en Côte d'Ivoire. Notamment dans les secteurs de l'éducation, des transports, de l'enseignement technique et professionnel avec la construction des collèges de proximité. Il a été aussi question de l'électricité, des infrastructures routières avec la construction et la réhabilitation de voies structurantes dans la ville d'Abidjan.

"L'ensemble de ces sujets, sur lesquels nous avons depuis quelques années des accords, connaît une accélération extrêmement importante. Et nous en sommes satisfaits", a affirmé le Premier ministre Patrick Achi.

Avec la nouvelle patronne du MCC, le Chef du Gouvernement ivoirien a évoqué les délais de certains projets du Compact. Prévus pour cinq ans, ces projets ont dû être rallongés d'une année supplémentaire avec l'accord du Congrès américain. Le Premier ministre a saisi l'occasion de cette rencontre pour traduire à la Présidente du Conseil d'administration du MCC, les remerciements du Président de la République Alassane Ouattara.

Le Premier ministre s'est félicité des bonnes perspectives dans la collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Programme Millenium Challenge Corporation. "Je pourrai dire que les perspectives sont relativement bonnes. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous n'avons aucun doute que les défis qu'il y a à relever pour l'achèvement de ces projets le seront", a dit Patrick Achi.

Mahmoud Bah, Deputy Chief executive au MCC a rassuré sur le fait que les deux parties ont convenu de travailler de concert afin de trouver des voies et moyens de permettre la mise en œuvre du Compact dans le délai imparti. "Nous avons eu un échange assez détaillé sur des éléments clés de la mise en œuvre du Compact. Nous accompagnons la Côte d'Ivoire dans son plan de développement. Et l'éducation, le transport et l'énergie sont au centre de ce plan de développement", a-t-il affirmé.

Le Millennium Challenge Corporation (MCC) est une Agence Américaine d'aide étrangère, indépendante et novatrice ayant pour mission la lutte contre la pauvreté dans le monde. Créé par le Congrès Américain en 2004, avec un fort soutien biparti, le MCC forme des partenariats avec certains des pays du monde, qui font preuve de bonne gouvernance, de libéralisation économique et qui ont su investir dans leurs citoyens.

MCC fournit à ces pays performants, des subventions à grande échelle pour financer des projets pilotés par les pays eux-mêmes afin de réduire la pauvreté grâce à une croissance économique durable. Il existe deux principaux types de subventions MCC : à savoir les conventions et les programmes de seuil. Les conventions (Compacts) sont un accord de cinq ans entre Millennium Challenge Corporation et un pays pour financer des programmes spécifiques visant à réduire la pauvreté et à stimuler la croissance économique. Les Programmes de Seuil (Threshold programs) sont des subventions à plus petite échelle accordés au pays qui ne peuvent pas bénéficier de la " Convention " (Compact) mais qui sont fermement engagés à améliorer leur performance politique.

Le MCC soutient la Côte d'Ivoire depuis 2015 avec une enveloppe globale de plus de 500 millions de dollars pour le financement de projets dans les secteurs de l'éducation et de l'enseignement technique et professionnel, des transports, des infrastructures routières et de l'électricité.