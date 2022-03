Sénégal: Thierno Mouhamadou Saidou Bâ, Inspirateur du " Daaka " de Médina Gounass - Des écueils à la félicité

Que le chemin qui a mené à Médina Gounass fut long et difficile. Mais porté par une foi inébranlable en Dieu, Mouhamad Saïdou Bâ, fondateur de la cité religieuse, est aujourd'hui vénéré par des milliers de fidèles qui participent chaque année au " Daaka ", la plus célèbre retraite spirituelle du Sénégal.

De son Fouta natal (il est né en 1900 au village de Thikité dans le département de Podor, région de Saint-Louis) au Fouladou, le périple de Mouhamad Saïdou Bâ, connu encore sous l'appellation de Mouhamadou Siradji Dine Bâ, a été long et pavé d'obstacles. Mais la foi en bandoulière, le saint homme n'a jamais été saisi par le doute. L'érudit a toujours mis en avant sa foi inébranlable en Dieu. Orphelin de mère à neuf ans et de père à 14 ans, il va connaître un destin lié à celui du Sceau de la prophétie, Mouhamad, et de son marabout Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, inspirateur de la Tidianya.

Après un sinueux trajet qui le mena à Kolda, au sud du pays, à la recherche de la " terre promise ", le marabout vécut des moments troubles, une période embrumée. " À Kolda, quarante jours après le rappel à Dieu de son marabout El Hadji Seydi Aly, certains dignitaires de la communauté (Dental) manifestèrent leur déception et remirent en cause la volonté du fondateur de Madina El Hadj de se faire succéder par Thierno Mouhamad Saïdou Bâ ", relate Ahmad Tidiane Talla, membre de la famille du marabout et premier adjoint au maire de Médina Gounass.

C'est ainsi qu'est née, par la suite, une crise de succession qui a abouti à l'éclatement du village et à la dispersion des disciples. Certains ont rejoint El Hadji Seydi Aly. C'est dans ce chaos que Mouhamad Saïdou Bâ quitta Médina El Hadj, en compagnie de sa famille et de quelques fidèles, à la recherche de la " terre promise ", un site qu'il avait vu en rêve. Mais ses détracteurs le calomnient auprès de l'administration coloniale. À cela s'ajoute la perte douloureuse de son fils Mamadou Lamine Bâ.

Seulement, il ne voulait pas l'enterrer dans les cimetières de Kolda pour des considérations d'ordre religieux. Le défunt garçon du marabout est finalement inhumé à Guiro Yéro Bocar, suite au refus des notables de Madina El Hadji de recevoir la dépouille mortelle. Plus tard, Thierno Mouhamad Saïdou Bâ quitte Kolda en compagnie de quelques disciples. Sur le chemin, il ordonne à une partie de ses talibés de s'installer à Mahon, localité située à une quinzaine de kilomètres de Kolda, sous la responsabilité de Thierno Ibrahima Diallo.

Puis, il poursuit son périple qui le conduit successivement à Fafacourou, Bansang, Fatoto Niamanari Hamdallayi et Témanto. " Il termine son voyage sous un grand arbre dénommé " Thiékéwie " dans la langue locale, le pulaar. C'est ici qu'il va ordonner aux disciples de faire escale et l'endroit deviendra le site choisi pour la fondation du village de Médina Gounass ", confie Mouhamad Siradjo Tidiane Bâ, petit-fils de Mouhamad Saïdou Bâ.

À l'époque, ajoute-t-il, le nommé Yéro Djeynaba, chef de canton du Kantora, avait, à l'occasion d'un voyage à Kolda, invité le marabout à venir s'installer dans sa circonscription administrative. C'est lui qui met un guide du nom Samba Bah, un chasseur renommé, à la disposition du marabout pour l'assister, en cas de besoin dans sa quête de connaissance de la zone.

Et c'est en compagnie du chasseur que Thierno Mouhamad Bâ a fait le tour de la zone et porté enfin son choix sur un endroit très boisé et inhabité, situé près d'un affluent (Kosobo) et non loin d'un hameau, Gounassiyel. Ce hameau était occupé par des chasseurs et avait comme chef Thierno Coumba Boiro. Le marabout fonde son village Madina Al Mounawara le 27 février de l'an 1936. Ce carré de terre deviendra par la suite Madina Gounass, en référence à Gounassiyel, le petit hameau d'à côté. Ainsi, le marabout dirige ses illustres compagnons et fidèles pour accomplir la première prière (Tisbar) du " Dental " sur ce nouveau site béni du Créateur.

Les 7 compagnons

Comme le prophète Mouhamed (Psl) avec ses " Sahabas " (compagnons), le vénéré Cheikh Mouhamad Saïdou Bâ avait lui aussi ses hommes de confiance. Des compagnons avec qui il a prêché la bonne parole. Ils étaient au nombre de sept. Il s'agit de Bocar Moussa Cissokho, Abdoulaye Cissokho, Oumar Mânâ Baldé, Aliou Saré Yero Diamanka, Amadou Wane, Samba Bâ et Alpha Issaga Niang. Ces hommes, connus pour leur foi, leur engagement et dévotion à l'Islam, étaient originaires de différentes localités notamment de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du Fouta. L'installation à Médina Gounass n'a pas été de tout repos pour le cheikh et ses fidèles compagnons.

Célèbre retraite spirituelle de Médina Gounass, le " Daaka " a été organisé, pour la première fois en 1942, par Mouhamad Saïdou Bâ. Depuis cette date, la retraite spirituelle de Gounass se tient chaque année pendant 10 jours à 10 kilomètres de Médina Gounass. Le " Daaka ", c'est l'ultime retour de l'humain vers son Créateur.

Dix jours de dévotion et de ferveur religieuse. Elle est un moment de conversation, de communion entre l'humain et le divin. De 1942 à 1960, elle s'est tenue de façon restreinte car n'associant que les membres de la famille et proches du marabout. Ce n'est qu'à partir de 1960 qu'elle a été élargie à tout le monde. Le choix du site actuel remonte au début des années 1970.

VISITE DU CHEF DE L'ÉTAT À MÉDINA GOUNASS

Des prières et témoignages d'admiration

Pour sa énième visite au " Daaka " de Médina Gounass depuis son élection à la tête du pays en 2012, le Président de la République Macky Sall a été reçu avec les honneurs dignes de son rang. Le Chef de l'État a sollicité des prières pour un Sénégal prospère et le retour de la paix en Ukraine.

C'est à 13 heures passées de quelques minutes que le cortège présidentiel, long d'un kilomètre, a foulé le sol béni de Médina Gounass. Tout de blanc vêtu, le Chef de l'État est accueilli par le frère cadet du Khalife et porte-parole de la famille, Ibnou Omar Bâ, sur le parvis de la Grande mosquée de la cité religieuse. D'un pas altier, Macky Sall serre la main aux autorités étatiques dépêchées sur les lieux et les élus locaux. Puis, sans tarder, Macky Sall et Ibnou Omar Bâ entrent dans le lieu de culte et se recueillent au mausolée de Thierno Mouhamad Saïdou Bâ, fondateur de Médina Gounass et initiateur du " Daaka ".

L'instant d'après, le Président Sall et sa suite font cap sur le " Daaka " tenu sur un vaste espace aménagé à une dizaine de kilomètres de la ville. Sur place, les hôtes de marque du " Dental Dakaa " sont reçus, avec tous les honneurs, par le Khalife de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Bâ. Après un long tête-à-tête avec le marabout, le Président de la République et sa forte délégation de ministres et de directeurs généraux rejoignent la tente officielle.

La voix tonnante et le verbe haut, Farba Ngom, Député-maire d'Agnam (région de Matam), est le premier à donner le ton. Le griot attitré du Président Sall entonne : " Le Président Macky Sall est un fils du " Daaka ". Il connaît très bien ce lieu et en fait partie. Il est le premier Président de la République du Sénégal à venir se recueillir ici.

C'est un fils et un talibé du " Dental Daaka ". Malgré son emploi du temps chargé, il est venu assister au " Daaka " avec vous ". Ce que le Président Sall a d'ailleurs rappelé lors de sa prise de parole : " Malgré mon agenda chargé, je suis revenu au " Daaka ". Celui-ci n'existe nulle part ailleurs. Des musulmans sont venus de partout sans qu'on ne mobilise des véhicules pour leur transport ou qu'on leur promette de l'argent. Ils sont venus de leur propre gré, au nom de l'Islam. Le " Daaka " est une fierté pour le Sénégal ".

Une énorme contribution

Attristé par la crise qui secoue le monde, notamment la guerre en Ukraine, le Chef de l'État a sollicité des prières pour que la paix revienne dans ce pays d'Europe de l'Est. " L'Europe est en crise, le feu couve et on ne se sait pas là où ça va s'arrêter. Priez pour que la paix règne en Ukraine et dans le monde ", a-t-il invité. Avant de conclure en ces termes : " Que la paix règne au Sénégal et que notre pays soit prospère. Je prie Dieu de me donner la force de finir mes projets pour le Sénégal. Je prie pour que vous, le Khalife, viviez pendant longtemps. Je remercie le " Dental Daaka " pour la marque d'estime à mon égard.

J'envisage de faire encore plus pour la bonne marche du " Daaka " ". Ces mots du Président Sall n'ont pas laissé indifférent le porte-parole de Médina Gounass. Ibnou Oumar Bâ a dit au nom du Khalife : " Malgré vos occupations, vous avez tenu à être là. Cela témoigne de votre amour et attachement au " Daaka ". Vous n'étiez pas obligés de faire le déplacement, mais vous êtes là quand même. Ce que vous avez fait pour le " Dental Daaka " est énorme. Qu'Allah exauce vos vœux pour le Sénégal. Qu'Il vous donne la force de continuer vos chantiers pour le pays et de revenir à l'avenir au " Daaka " ".

Le Khalife loue Macky Sall

C'est un sermon qui berce les cœurs et adoucit les esprits. Et malgré le poids de l'âge, Thierno Amadou Tidiane Bâ garde toujours sa clairvoyance et son franc-parler. Face à ses hôtes et aux milliers de fidèles, le Khalife général de Médina Gounass a invité tout croyant à rendre grâce à Dieu où qu'il se trouve. Mais le marabout a surtout prêché pour la concorde, la paix et l'unité des hommes politiques du pays.

" Aimez-vous, pardonnez-vous et persévérez dans le travail. À vous jeunes, évitez la facilité et pratiquez votre religion. Délaissez tout acte répréhensif et ne vous engagez pas dans des choses douteuses, mettez-vous au travail ", a insisté le Khalife. Poursuivant, Thierno Amadou Tidiane Bâ dira : " Cette année, on a eu deux Saoudiens, deux Français et deux Américains qui sont venus assister au " Daaka ". Ça aussi, c'est une grâce de Dieu. D'autres présidents sont passés avant toi mais, par la grâce de Dieu, tu as fait ce qu'aucun autre n'a réalisé à la tête du pays.

C'est également une grâce de Dieu. Seul Dieu donne le pouvoir et seul Lui le reprend. On n'y peut rien. Et tant que Dieu ne reprend pas ce qu'Il a donné, personne ne peut le reprendre ". Heureux de la démarche et de la considération du Président de la République, le guide religieux a loué sa fidélité : " On sait tous l'ambition que le Président a pour le Sénégal. On prie pour qu'il puisse réaliser son vœu pour le pays. Macky Sall, sa famille et ses parents font partie du " Daaka ". Il est un des nôtres. Bien qu'il soit élu Président de la République, il ne rate jamais cet évènement religieux. Il est une fierté pour le " Daaka ". Sans se lasser, il contribue au rayonnement du " Daaka "