Sénégal: Impacts des changements climatiques - Un projet sur la transition écologique au Sénégal lancé

Pour éviter que les impacts des changements climatiques n'accentuent les inégalités de développement, le Bureau international du travail (Bit) a lancé à Dakar, le projet " la dimension sociale de la transition écologique au Sénégal ".

Face aux impacts des changements climatiques, le monde s'adapte et mène des politiques de développement durable. Pour éviter que ce phénomène anthropique ne soit une autre menace sur l'emploi et aggrave les inégalités, le Bureau international du travail (Bit), en partenariat avec la France et le Gouvernement sénégalais, a lancé vendredi, le projet " la dimension sociale de la transition écologique au Sénégal ".

Dramane Haïdara, Directeur Pays du Bureau international du travail (Bit) a indiqué que ce projet vise à soutenir une transition écologique juste. Il est articulé autour de trois axes, notamment le soutien à la recherche et au développement de modèles d'évaluation, le renforcement des structures du dialogue social et des capacités des partenaires sociaux et le soutien à la formulation et à la mise en œuvre de politiques de transition juste.

Dans sa phase pilote, le projet concerne trois pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria. Après, il impliquera des activités de partage de connaissances en Algérie, au Ghana, au Niger et au Maroc. Le Directeur Pays du Bit a expliqué qu'à l'échelle mondiale ou nationale, ce sont les individus les plus précaires qui souffrent le plus des dégradations climatiques et environnementales.

" Les inégalités climatiques exacerbent celles déjà existantes. Les catastrophes naturelles, l'exposition aux maladies et le stress thermique occasionnés par les changements climatiques sont à l'origine de pertes d'heures de travail, d'une faible productivité au travail, ainsi que d'une migration climatique dont l'ampleur est considérable ", a souligné Dramane Haïdara.

La chaleur

Ce dernier a révélé que des études menées par le Bit indiquent qu'en moyenne, 23 millions d'heures de travail sont perdues chaque année à cause des catastrophes provoquées ou amplifiées par l'Homme. D'ici à 2030, 2% des heures de travail seront touchées par la chaleur, en raison des changements climatiques. Le Directeur Pays du Bit a salué l'engagement du Sénégal en 2019, lors du sommet des Nations unies sur l'action climatique. A l'issue de cette rencontre, le Sénégal s'était engagé à mettre en œuvre un plan national pour la transition juste.

Présidant le lancement dudit projet, Samba Sy Ministre du Travail et des Relations avec les Institutions, a déclaré qu'il est important de méditer sur une transition juste pour des économies durables. M. Sy a poursuivi que lors du sommet d'action pour le climat convoqué en 2019 par l'Onu 46 pays dont 9 africains avaient pris l'engagement de soutenir une transition écologique réfléchie en formulant des politiques de transition justes parallèlement à une intensification de l'action climatique. Le Sénégal, dit-il, va tout faire pour la matérialisation de ces engagements avec le soutien de l'Oit, à travers ce projet.

Allant dans le même sens, la présidente du Haut conseil du dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye, a insisté sur l'importance de ce projet étant donné que les impacts économiques ralentissent le développement socioéconomique et peuvent engendrer des conflits. Elle pense aussi que les politiques de transition doivent stimuler la croissance et réduire la pauvreté.