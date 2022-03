Sénégal: Goudomp - Un émigré braque un revolver et brandit un couteau sur deux de ses cousins

Le pire a failli se produire, hier, à Goudomp. Un émigré du nom de Jean Jacques Mendy, la quarantaine, de retour de la France, s'est attaqué à deux de ses cousins dans le campement que gèrent ces derniers.

Le quartier de Pontodoss a été le théâtre d'une scène de tentative d'assassinat. C'était au campement à l'enseigne, " Auberge le Fromager ". De retour de la France, Jean Jacques Mendy qui se plaignait de l'attitude de ses parents envers lui depuis son retour. A ses dires, ces derniers ne le soutenaient pas.

Il a été ainsi hébergé par ses cousins qui gèrent un campement dans le quartier de Pontodoss. Ces derniers lui ont ainsi réservé un bon traitement. " Après le dîner, il s'est retiré et est parti se coucher dans sa chambre ", explique le propriétaire du campement, M. Gomis. Aux environs de 6h40 mns, le sieur Mendy s'est levé et a brûlé le matelas qu'on lui avait remis avant de fermer la porte. Il retrouve ainsi son cousin dans sa chambre. Face à ce dernier, il sort un couteau et commence à le poignarder en le blessant au niveau du genou et sur les côtes. " Il avait un couteau et un revolver ", raconte la victime.

Lakounia Gomis, un des cousins du mis en cause qui gérait le bar, est ainsi venu secourir son frère. Au moment où l'immigré voulait tirer sur le propriétaire du campement avec son pistolet, le gérant du bar s'est interposé et s'en est tiré avec une grave blessure.

La gendarmerie et l'armée, qui ont été prévenues, se sont déployées sur les lieux pour interpeller le mis en cause qui s'était jeté dans le fleuve avant d'être repêché et arrêté. Quant aux deux victimes, elles sont hors de danger mais grièvement blessées.