Madagascar: Tana Design Week - Ruedi et Vera Baur se découvrent à l'Institut français de Madagascar

Apprécier autrement ces lieux qui nous sont familiers, c'est là l'essence même de ce projet initié par l'illustre designer Ruedi Baur intitulé " Attente Publique " au cœur de l'Institut français de Madagascar.

L'un des événements à suivre de près en ce mois de mars, le " Tana Design Week " continue de proposer de nouvelles perspectives et de nouvelles visions créatives à tous les férus de design nationaux. Pour ce faire, il se présente à travers une programmation unique, qui privilégie ainsi la découverte, mais par-dessus tous les échanges et les rencontres avec un parterre de professionnels de tous horizons.

Au-delà du talent grandissant des designers malgaches, l'événement propose aussi au public amateur d'art, d'artisanat et de design d'entrevoir l'univers créatifs de ses invités internationaux ; rappelant qu'Antananarivo reste le cœur battant d'une île dotée d'une grande richesse créative et fait partie du tout monde.

Parmi les invités d'honneur de cette édition du " Tana Design Week " donc, le designer français de renom Ruedi Baur et sa femme Vera Baur convient le public tananarivien à découvrir une exposition inédite de leur part à l'Institut français de Madagascar (IFM) Analakely. Intitulé " Attente Publique " ou " Fiantsonana Iombonana " en malgache, cette exposition qui égayera le hall de l'IFM du 16 au 22 mars convie le public à voyager à travers la vision de l'artiste.

Ruedi Baur de décrire en évoquant ce projet inédit qu'est " Attente Publique " de sa part " Nous partirons de la conception d'arrêts de bus qui illustrent ces lieux d'attente publique. Pour traiter du sujet nous voyagerons à travers ce projet dans des dessins conçus pour cette exposition. Nous analyserons également des hypothèses et ouvrirons des débats, ce qui serviront d'inspiration pour les workshops à venir et essayerons de comprendre la fonction sociale du lieu d'attente en commun. De même, une analyse du plurilinguisme des inscriptions et de la poétisation de l'espace public en ressortira. Une série de conférences accompagnerons aussi cette exposition ".

Abstrait et contemplatif

Depuis les années 80, Ruedi Baur pense son activité de designer dans le contexte de l'espace public. Travaillant dans un premier temps comme graphiste pour de nombreuses institutions culturelles, il organise dès les années 90 un enseignement transdisciplinaire à l'Ensba de Lyon autour de la notion " d'espace-information " puis un post-diplôme intitulé " Espaces civiques et design ".

L'urbanisme et l'espace urbain dans sa globalité donc est un domaine qu'il maîtrise et qui l'inspire grandement en tant que designer. Vera Baur quant à elle travaille conjointement avec lui sur chacun de ses projets. En 2018 ils créèrent la jeune entreprise universitaire " 10 Milliards Humains " ; pour élargir une recherche appliquée autour d'un " design de relation ", qu'ils dirigent parallèlement au réseau " Integral designers ". De véritables modèles pour les jeunes designers malgaches, ils militent pour un design responsable et engagé.