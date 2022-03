Madagascar: Infections - La maladie de coronavirus persiste chez certaines personnes

Le coronavirus a bouleversé la vie de Nomenjana-hary Bakomalala. Elle a perdu son dynamisme et son emploi à cause de cette maladie. " J'ai dû démissionner de mon travail, au mois d'avril 2021. Je n'ai pas bénéficié d'arrêt maladie, alors que le coronavirus continuait à me ronger. ", raconte cette jeune femme.

Cette trentenaire pense qu'elle fait partie des personnes qui souffrent de " Covid " longue. Cela fait un an que les symptômes de la maladie persistent en elle. " Je me sens fatiguée au moindre effort. Et lorsque j'attrape une petite maladie, comme la grippe par exemple, il m'arrive d'être clouée au lit pendant au moins une semaine. Je souffre d'étourdissement et de diarrhées chroniques. Mes cheveux tombent, j'ai une perte de mémoire ", témoigne-t-elle.

Plusieurs personnes ayant souffert de cette maladie pensent qu'elles souffrent de cette Covid longue. " En l'espace de trois mois, j'ai suivi des traitements d'antibiotiques, car je ne me sentais pas bien. Cela n'a rien changé, je ne me sens pas encore bien ", souligne Nicole.

Nomenjanahary Bakomalala ne se reconnaît plus. " J'étais une femme très dynamique et active. Je suis devenue une personne très fragile, après avoir été infectée par la Covid-19, en mars 2021. Je n'ai pourtant pas présenté la forme grave de la maladie, à l'époque ", renchérit la source.

Le coronavirus n'a pas affecté que son travail. Nomenjanahary Bakomalala se sent comme inutile dans sa communauté. " L'entourage, la société ne veulent pas comprendre que tu es malade. Pour eux, tu es une fainéante qui passe ton temps à te reposer et à dormir. On pense que tu fais exprès de tomber malade ", déplore-t-elle.

Elle a fait ses bagages est s'est rendue à Antsirabe pour se détendre.

La Covid longue dépendrait de l'immunité de chacun. Il n'y aurait pas de prédisposition spéciale. En attendant plus d'explications sur cette maladie, Nomenjana-hary Bakomalala, comme toutes les personnes qui souffrent de Covid longue, souhaite que la Covid longue soit reconnue , pour que ceux qui en souffrent bénéficient de jours d'arrêt maladie, pour pouvoir se soigner.