Madagascar: Prévisions météo - Retour du temps estival

Les intempéries et leur lot de soucis seraient de retour.

Après un mois et quelques jours d'activités cycloniques intenses et meurtrières (cinq cyclones ont traversé la Grande île et ont apporté leur lot de dégâts aussi bien matériels qu'humains), la Direction générale de la météorologie du pays annonce " un retour au temps estival qui devrait être observé dans presque toutes les régions de Madagascar ". Les prochains jours devraient donc voir le retour des averses orageuses ou encore des averses si l'on s'en tient aux prévisions de la Direction générale de la météo.

Ce service a également annoncé " un risque modéré à localement fort de forte pluie prévue sur la partie Nord du pays ". Un risque observé depuis " hier et qui serait en liaison avec la faible circulation cyclonique sur les eaux côtières de cette partie de l'île ". Ainsi, un cumul pluviométrique de 40-80 mm par jour devrait être à prévoir pour les prochains jours. La direction générale de la météo indique ensuite " une menace de stagnation des eaux, des crues éclairs, des éboulements de terrain et des perturbations des activités quotidiennes suivant les vulnérabilités et expositions locales ". Avec l'annonce du retour des intempéries, il est quasiment sûr que de nombreux quartiers situés dans de nombreuses villes seront encore une fois de plus sous les eaux. Une problématique qui tend à être nationale et dont les solutions semblent être impossibles à trouver.