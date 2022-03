Madagascar: Pétanque - L'heure est grave pour Madagascar

La suspension de la pétanque malgache des championnats d'Afrique et du Monde toutes catégories continue d'alimenter la conversation dans le petit monde des boulistes.

Selon le communiqué de la Fédération internationale de Pétanque et des Jeux Provinciaux, la sanction pourrait s'étendre jusqu'aux Jeux des îles. Un vrai coup dur lorsqu'on sait que la pétanque est en mesure d'offrir à Madagascar les 7 médailles d'or de cette discipline durant ces jeux régionaux.

Pas de clémence. Cette bourde, pour appeler un chat un chat, coûte ainsi très cher à Madagascar qui fait partie des favoris au même titre que la France et dans un degré moindre la Thaïlande avec sa redoutable triplette féminine.

Et n'attend presque pas la clémence de la FIPJP très sévère à l'endroit notamment de la Directrice générale des Sports, Rosa Rakotozafy, que le président Claude Azema accuse ouvertement d'être de mèche avec les membres de l'ancienne Fédération malgache de Pétanque de Béryl Razafindraniony.

Il fustigeait d'ailleurs la DGS d'être à l'origine du non-paiement des 50 000 euros déboursés par le président fondateur de la FSBM, le regretté Dolys Randriamarohaja, pour la participation malgache aux championnats du monde juniors et dames en Chine puis au sommet africain de Lomé pour la triplette hommes.

Bien servir. N'est Dolys qui veut, le nouveau président Amir Andriamilerovason qui a pourtant fait partie de l'équipe de la première heure de la FSBM, n'a pas su trouver les ressources nécessaires pour honorer son engagement. Il avait pourtant pris soin de former une équipe d'opérateurs incluant des riches " Karàna ". Mais entre servir la pétanque et servir ses intérêts, il y a manifestement une différence. Le président de la Pétanque Ampitatafika ou l'ancien président du CBT sont autant d'hommes forts potentiels mais on se demande pourquoi ils n'ont pas réagi.

Les boulistes sont d'ailleurs revenus en force mais les recettes au cours de ces nombreux championnats de Madagascar ont été trop vite englouties par une dépense bien trop exagérée. Et on ne parle pas de la contribution des sponsors dont Telma et les Brasseries Star.

Dans tous les cas, on perd avec la pétanque, un très gros atout pour bien figurer dans l'arène internationale. Et c'est bien dommage !