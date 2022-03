Madagascar: Un gouvernement condamné à réussir

C'est dans un attentisme prudent que les citoyens malgaches attendent la sortie de la liste des membres du nouveau gouvernement.

Ils manifestent une certaine curiosité à propos de la manière dont le Chef de l'État va composer son équipe. Cette dernière devrait remettre en marche la machine économique et tous les rouages d'une administration en panne. La population est cependant sans illusion sur les actions qui vont être menées. Il reste un peu plus d'un an au régime pour non pas accomplir des miracles, mais essayer de remonter la pente.

Le Chef de l'État a certainement l'intention de composer une équipe soudée, avec des membres regardant dans la même direction que lui. Le président va définir des objectifs qu'il va falloir atteindre. Les scandales et les bavures qui se sont succédé ont nettement diminué son crédit au sein de l'opinion.

Il semblait faire preuve d'un manque de leadership. Il lui faut gommer cette image et il va certainement faire preuve de plus de fermeté vis-à-vis de ses collaborateurs. La tâche qui attend les nouveaux membres du gouvernement est colossale. Les discussions menées dans le cercle du Chef de l'État pour choisir le titulaire de chaque poste sont très animées car il faut des personnes compétentes et de confiance. Ce qui devrait être le cas de ceux qui vont occuper les ministères stratégiques comme ceux des Mines ou de la Justice. On comprend donc la raison du retard pris dans la préparation de la liste des ministres. Ce qui les attend n'est pas une sinécure.

Leurs actions et leur comportement seront examinés à la loupe. Ils devront être exemplaires. Ils ont une obligation de résultat rapide. Le contexte dans lequel ils vont évoluer est difficile. L'économie est à rebâtir, il faut essayer de donner des conditions de vie décentes à une population en grande difficulté. Il est nécessaire de faire respecter l'état de droit et de lutter contre la corruption. L'objectif est de mener à bon port l'attelage gouvernemental jusqu'en 2023. Ce qui n'est pas une mince affaire !