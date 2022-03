Madagascar: Crise alimentaire dans le Sud - Une situation " bouleversante " constatée par l'ambassadeur des États-Unis auprès des agences des Nations Unies à Rome

" L'ampleur de la crise dans le Grand Sud est bouleversante ". Le constat est celui de Cindy McCain, ambassadeur des États-Unis auprès des trois agences des Nations Unies pour l'alimentation basées à Rome.

Au terme de deux jours de visite au cours de laquelle elle a rencontré les victimes de la sécheresse, Cindy McCain, accompagnée sur le terrain par l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) et les agences onusiennes concernées, se rend compte de l'étendue de la problématique du Grand Sud en matière de sécurité alimentaire. Faut-il rappeler que la moitié de la population y est en situation d'insécurité alimentaire après plusieurs années de sécheresse intense.

Cette visite de l'ambassadeur des Etats-Unis auprès des agences des Nations Unies basées à Rome, s'est concentrée sur les projets des organismes d'aide en réponse à l'urgence humanitaire.

Les agences des Nations Unies et l'USAID collaborent pour renforcer la résilience des communautés aux chocs climatiques dans le sud profond de Madagascar où, selon une dernière analyse, 1,47 million de personnes, soit 50% de la population du Grand Sud, sont en situation d'insécurité alimentaire. Rappelons que depuis 2015, les Etats-Unis à travers l'USAID, a engagé plus de 261 millions de dollars dans la région, faisant de ce pays le principal fournisseur d'aide d'urgence dans le sud de Madagascar. Les projets financés par le gouvernement américain dans le sud permettent actuellement de nourrir plus de 894.000 personnes, traiter et prévenir la malnutrition chez 414 000 femmes et enfants, améliorer l'accès à l'eau pour 54.000 personnes et aider plus de 565 000 agriculteurs dans leurs activités de relance agricole.