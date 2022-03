Madagascar: Conjoncture - La flambée des cours du nickel booste le secteur minier malgache

A quelque chose malheur est bon. La crise ukrainienne effraie les marchés et provoque une envolée des cours du nickel. Le secteur minier malgache peut tirer profit de cette remontée spectaculaire de ce métal qui est utilisé entre autres dans la fabrication des batteries en lithium.

L'heure est actuellement à l'envolée des cours des métaux. Mais le nickel bat tous les records depuis le début de la crise ukrainienne.

100 000 USD

Début janvier le prix du nickel avoisinait les 20 000 USD la tonne métrique. Un niveau déjà élevé et qualifié de favorable pour les pays producteurs dont Madagascar. Mais la guerre russo-ukrainienne change encore la donne puisque les cours ont encore bondi et pulvérisent tous les records historiques en atteignant les 100 000 USD. Ce niveau inattendu qui a contraint le London Metal Exchange, le marché londonien des métaux, à suspendre momentanément la cotation est essentiellement dû à l'incertitude qui plane sur le marché.

La perspective d'embargos qui viseraient directement les entreprises productrices de métaux inquiète toujours les investisseurs, alors que les combats se poursuivent en Ukraine et que le marché est déjà déstabilisé par les sanctions déjà appliquées par l'Occident. La forte hausse du prix du nickel depuis le début du conflit en raison de l'importance de la Russie dans la production du métal, a déclenché un mouvement de liquidations forcées et de ventes à découvert, a commenté Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank, cité par le Figaro. Ainsi, en trois séances les cours ont flambé de 197% contraignant le LME à suspendre les échanges, le 8 mars dernier.

Aubaine

Cette envolée du prix mondial du nickel constitue en quelque sorte une aubaine pour le secteur minier malgache grâce aux exportations réalisées par Ambatovy. On rappelle qu'Ambatovy a réalisé en mai 2021, un premier envoi de 280 tonnes après la reprise de ses activités. Depuis, d'autres cargaisons ont été envoyées vers les clients de la compagnie. En somme, le secteur minier va davantage booster l'économie malgache. D'après les prévisions de la loi de finances 2022, le secteur secondaire est en pleine reprise.

" Le secteur secondaire est celui qui a le plus souffert des effets de la crise sanitaire en 2020. En effet, la contraction des activités industrielles a atteint -29,5%. En 2021, la situation s'est éclaircie avec la réouverture de l'exploitation d'Ambatovy en mars 2021. Même si les mesures de restriction consécutives à la deuxième vague de la pandémie ont bridé les activités du secteur, celui-ci devrait croître de 13% en 2021. Avec la fin de l'état d'urgence sanitaire, le niveau élevé de la demande mondiale, la normalisation de la situation des chaînes d'approvisionnement mondial, et les investissements attendus (mines et textiles notamment), la croissance du secteur secondaire devrait être de 8,5% en 2022.

Après une chute de -56,8% en 2020, l'Industrie extractive devrait rebondir en 2021 grâce à la reprise des exportations minières, notamment celles d'Ambatovy. Par ailleurs, les engagements internationaux en faveur de la transition énergétique (notamment ceux des grands constructeurs automobiles qui projettent de produire majoritairement voire uniquement des véhicules électriques à l'horizon 2030 ) devraient booster les investissements pour l'exploitation de minerais entrant comme le graphite et le cobalt (nécessaires pour la fabrication des batteries des voitures électriques). Les exploitations de graphite Vatomina et Sahamamy devraient produire 30 000 tonnes en 2022 et celle de Molo, avec une réserve estimée à 145 millions de tonnes, produirait 17 000 tonnes en

2022. L'industrie extractive devrait alors connaître une croissance de 19% en 2022 ". Ces prévisions ont une forte chance d'être revues à la hausse avec cette flambée des cours du nickel.