Algérie: L'insertion socio-professionnelle des handicapés inspirée de la politique sociale de l'Etat

Annaba — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a affirmé, lundi depuis Annaba, que l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées était "inspirée de la politique sociale de l'Etat algérien".

Mme Krikou qui présidait les cérémonies officielles de la journée nationale des handicapés accompagnée du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki au théâtre régional, Azzedine Medjoubi (Annaba), a souligné que le secteur de la solidarité nationale "veille sur l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées dans le cadre de la solidarité du Gouvernement".

"Le secteur s'attèle à faciliter l'accès des handicapés à l'ensemble des espaces et structures publics et garantir leur insertion réelle dans les milieux social, économique et culturel en aplanissant toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés", a-t-elle précisé, ajoutant que "l'intérêt accordé à cette catégorie vient en application des lois algériennes et nos engagements internationaux pour atteindre les objectifs du développement durable (ODD)".

A cette occasion, la ministre a présidé la signature de conventions de partenariat entre la confédération algérienne du Patronat (CAP-Annaba) et la direction locale de l'activité sociale et de la solidarité pour une insertion optimale de cette frange sociale dans le marché du travail et la garantie de la formation.

Elle a également suivi les activités artistiques et culturelles des personnes aux besoins spécifiques issus des établissements spécialisés.

Des cadeaux symboliques ont également été remis aux joueurs de l'équipe des établissements spécialisés qui ont remporté match sur le score (6-2).