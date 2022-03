Algérie: Le CNDH réaffirme son soutien en faveur des personnes aux besoins spécifiques

Alger — Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a réaffirmé lundi à l'occasion de la Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques son soutien en faveur de cette catégorie, appelant les institutions et les organisations de la société civile à accompagner cette frange vulnérable de la société.

"La Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques est l'occasion pour nous de réaffirmer notre soutien en faveur de cette catégorie qui relève des défis au quotidien et a toujours fait notre fierté en hissant haut les couleurs nationales dans les fora internationaux", a précisé le CNDH dans un communiqué.

Cela étant, "il importe de rappeler que l'Algérie dispose d'une législation complète pour la protection et la promotion de cette catégorie et qu'elle a ratifié en 2009 la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (2006) en vertu de laquelle elle s'est engagée à consentir tous les efforts nécessaires à la mise en œuvre des dispositions en soumettant des rapports périodiques sur l'adaptation de la législation et des programmes d'action aux dispositions de la convention", a souligné le CNDH.

Et d'ajouter qu'il (le conseil) est invité par les mécanismes des Nations Unies à soumettre un rapport parallèle sur ce qui reste à mettre en œuvre en identifiant les obstacles et en formulant des recommandations pratiques pour lever ces entraves.

Le CNDH salue également "l'implication des acteurs et des partenaires sociaux dans l'enrichissement et la révision de la loi N02-09 du 08 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées pour adapter la législation algérienne aux clauses des conventions internationales et à la vision des droits de l'Homme en faveur de cette catégorie, notamment leur participation au développement durable".

Il a indiqué que parmi les "obligations" essentielles de l'Algérie figure "la nécessité de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées, notamment à travers leur insertion sociale, et partant leur protection de toutes les formes de discrimination".

A l'occasion de cette journée nationale, le Conseil national des droits de l'homme a tenu une rencontre de sensibilisation et d'information sur la Convention relative aux personnes handicapées, animée par Benamzal Mourad, directeur central chargé des personnes handicapées, représentant le ministère de la Solidarité et le Secrétaire général de la Fédération algérienne handisport Maameri Mourad, représentant le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Ont assisté aux travaux de cette rencontre des membres d'associations de la société civile d'appui et de soutien aux personnes aux besoins spécifiques.