Afrique: Le Tchad avec Mouandilmadji et Ninga contre la Gambie

Marius Mouandilmadji du FC Seraing (Belgique) et Casimir Ninga sont les leaders de la présélection de 30 joueurs publiée par le sélectionneur des Sao du Tchad, Mahamat Alkaline Abakar pour les matchs préliminaires de la CAN TotalEnergies 2023 devant opposer les Sao aux Scorpions de Gambie.

Une partie de la délégation tchadienne qui jouera contre celle de la Gambie à Yaoundé (Cameroun), le 23 mars, est arrivée dimanche dans la capitale camerounaise pour un stage de préparation.

La présélection compte 17 expatriés et 13 joueurs locaux.

En plus de Mouandilmadji qui a marqué deux fois en 28 apparitions cette saison dans le championnat belge de première division, la présélection compte Casimir Ninga du SCO Angers (élite française).

Le gardien de 22 ans de Coton sport de Garoua (Cameroun) Allambatnan Gabin, régulier en coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies cette saison, est l'un des trois gardiens appelés, au côté de l'ancien gardien de Yong Sports Academy de Bamenda, Adoum Deffallah et Adaoussou Mathieu.

Abdelaziz Issa fait partie des huit défenseurs de l'équipe provisoire pour le grand rendez-vous contre les Scorpions et des visages familiers comme Ahmat Abderamane Marc Hassan et Marvine Assan sont tous de la partie.

L'expérimenté Youssouf Abanga a été appelé pour évoluer au milieu de terrain de l'équipe, tandis que dix attaquants incluant les vétérans Yaya Kerim et Ezechiel Aliadjim N'Douassel évoluant respectivement dans le club local Foullah Edifice et au Bhayangkara Solo FC (Indonésie) sont annoncés.

La délégation tchadienne a quitté N'Djamena dimanche pour le Cameroun où ils intensifieront les préparatifs au Complexe sportif Mundi en vue de leur match aller du tour préliminaire de la CAN 2023 prévu le 23 mars à Yaoundé avant de se rendre à Agadir au Maroc pour le match retour six jours plus tard.

Le vainqueur de la double confrontation se qualifiera pour les phases de groupes des éliminatoires de la CAN 2023 qui débuteront en juin, avec 23 équipes qui rejoindront la Côte d'Ivoire, pays hôte, dans le tournoi des 24 nations prévu pour juin-juillet 2023.

Gardiens : Adoaussou Matthieu (Eding Sport,Cameroun); Allambatnan Gabin (Cotonsport FC, Cameroun); Adoum Oumar Deffalah (Electsport, Tchad)

Défenseurs : Marvine Assan (UE Engondany, Andora); Ahmat Abderamane (Renaissance, Tchad) ; Ninga Donane (Eding Sport, Cameroun); Abdelrazakh Abdallah (Al Haia, Bahreïn) ; Nouri Mahamat (Vineuil FC, France); Abddlaziz Issa (Renaissance FC, Tchad) ; Mbaïgolem Aubin (Foullah, Tchad); Marc Hassan (Dragon Yaoundé, Cameroun)

Milieux de terrain : Djibrine Mahamat (Al-Djaine-Arabie Saoudite) ; Moubarak Djibrine (AS DGSSIE, Tchad) ; Guiguiban Loubandem (Gazelle, Tchad) ; Aboubakar Alboury (Uson Mondville, France) ; Yves Allarabaye (Gazelle FC, Tchad) ; Eric Mbangossoum (Union Touanga Sport, Maroc); Mahamat Labbo (SO de Cholet, France) ; Youssouf Abanga (AS Coton, Tchad) ; Bakhit Djibrine (Foullah, Tchad)

Attaquants : Abdelaziz Makine (Gazelle FC, Tchad) ; Adam Abakar (RFC, Tchad) ; Hassan Brahim (Gasogi FC, Rwanda); Ezechiel N'douassel (Bayangkara Solo, Indonesie); Abdoulaye Yacoub (Ascot, Tchad); Marius Mouandilmadji (Seraing, Belgique) ; Brahim Mahamat (Aviron Bagnone, France) ; Kerim Yaya (Édifice Foullah, Tchad) ; Ninga Casimir (SCO Angers, France) ; Haroun Tchaouna (Dijon, France)

The squad will seek to challenge the 2021 tournament's quarter-finalist; the Scorpions of The Gambia consist of 17 players based out of Chad and 13 locals. The likes of Marius, who has scored twice in 28 appearances this season in the Belgian top-flight championship and Rodrigue Casimir Ninga of French Ligue 1 side SCO Angers are some of the notable inclusions.

Cotonsport's 22-year old goalkeeper

Allambatnan Gabin, who is a regular in this season's TotalEnergies CAF Confederation, is one of three goalkeepers included, alongside former Yong Sports Academy of Bamenda goalkeeper, Adoum Deffallah and Adaoussou Mathieu.

Abdelaziz Issa is among the eight defenders in the provisional squad for the big event against the Scorpions and familiar faces like Ahmat Abderamane Marc Hassan and Marvine Assan are all in the mix.

Experienced Youssouf Abanga is also part of the eight other midfield options in the squad, while ten forwards, include veterans Yaya Kerim and Ezechiel Aliadjim N'Douassel, who are on the books of local side Foullah Edifice and Indonesian club Bhayangkara Solo FC.

Former Gazelle of N'Djamena, Chad league top scorer in 2016 Marius Mouandilmadji and Casimir Ninga will also lead the Europe based contingents in the frontline of the Chadian attacking set up.

The Sao left N'Djamena on Sunday to Cameroon where they will intensify preparations at the Mundi Sports Complex ahead of their first-leg AFCON 2023 preliminaries scheduled on March 23 in Yaounde before heading to Agadir-Morocco for the return game six days later.

The winner of the doubleheader will advance to the group stages of the AFCON 2023 qualifiers scheduled to start in June, with 23 teams to join hosts Ivory Coast in the 24-nations tournament billed for June-July 2023.

Goalkeepers: Adoaussou Matthieu (Eding Sport,Cameroon); Allambatnan Gabin (Cotonsport FC, Cameroon); Adoum Oumar Deffalah (Electsport, Chad)

Defenders: Marvine Assan (UE Engondany, Andora); Ahmat Abderamane (Renaissance, Chad); Ninga Donane (Eding Sport, Cameroon); Abdelrazakh Abdallah (Al Haia, Bahrain); Nouri Mahamat (Vineuil FC, France); Abddlaziz Issa (Renaissance FC, Chad); Mbaïgolem Aubin (Foullah, Chad); Marc Hassan (Dragon Yaounde, Cameroon)

Midfielders: Djibrine Mahamat (Al-Djaine-Saudi Arabia); Moubarak Djibrine (AS DGSSIE, Chad); Guiguiban Loubandem (Gazelle, Chad); Aboubakar Alboury (Uson Mondville, France); Yves Allarabaye (Gazelle FC, Chad); Eric Mbangossoum ( Union Touanga Sport, Morocco); Mahamat Labbo ( Cholet SO, France); Youssouf Abanga (AS Coton, Chad); Bakhit Djibrine (Foullah, Chad)

Forwards:

Abdelaziz Makine (Gazelle FC, Chad); Adam Abakar (RFC, Chad); Hassan Brahim (Gasogi FC, Rwanda); Ezechiel N'douassel (Foullah Edifice, Chad);Abdoulaye Yacoub (Ascot, Chad); Marius Mouandilmadji (Seraing, Belgium); Brahim Mahamat (Aviron Bagnone, France); Kerim Yaya (Foullah Edifice, Chad); Ninga Casimir (SCO Angers, France); Haroun Tchaouna (Dijon, France)