Togo: Comment Bawara entend " traiter " le SET et ses membres

Il a fait connaitre sa ligne de conduite face à la nouvelle décision de la SET et ses enseignants membres de partir en grève de deux jours dans les prochaines semaines.

Pour le ministre de la Fonction publique, Gilbert Bawara, qui intervenait hier en soirée sur la télévision nationale TVT, il compte bien prendre appui sur un récent décret relatif à la représentativité syndicale et à l'exercice du droit de grève, pour en découdre avec les enseignants membre du SET. " A partir du moment où vous n'avez pas une existence légale, si vous venez à vous lancer dans une aventure qui consistera à dire que vous déposez un préavis de grève, le décret a fait en sorte que cette question soit tranchée de manière franche et claire possible. Une organisation de personnes qui n'a pas de représentativité, de facto, ce préavis est nul et de nul effet. Et cela a pour conséquence que les initiateurs du préavis peuvent encourir un certain nombre de mesures qui sont spécifiées et clarifiées dans le décret ", déclarait le ministre Bawara. Qui soulignait au passage que les fonctionnaires, éventuellement enseignants qui suivraient ce mot d'ordre de grève, encourent un certain nombre de mesures.

Si l'on peut craindre encore des tumultes dans le monde de l'enseignement au Togo les 24 et 25 Mars prochains et peut-être les jours d'après, le ministre Bawara, pour sa part, croit savoir que le mémorandum d'entente signé il y a quelques jours, entre le gouvernement togolais et les acteurs de l'éducation togolaise prend en compte tous les soucis de toutes les parties au mémorandum d'œuvrer pour qu'une trêve sociale soit observée de bonne foi entre les parties au moins durant 5 ans correspondant à la période de mise en œuvre de la gratification exceptionnelle, et garantir ainsi une sérénité dans les activités scolaires et pédagogiques.

Est-ce réellement le cas également au niveau du SET, considéré par le membre du gouvernement comme un petit groupuscule de personnes, qui dans son préavis de grève des 24 et 25 mars prochains, réclame " une prime mensuelle de 50.000 francs CFA pour tout enseignant ", " une prime annuelle d'éloignement d'au moins 3000 francs CFA par km ", " une allocation de mutation " ? De ce qu'on sait pour le moment, le SET imperturbable, ne compte pas s'arrêter aux 24 et 25 Mars 2020 si rien n'est fait mais informe de ce que la grève est reconductible.