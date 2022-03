Congo-Kinshasa: Présentant son programme d'activités 2022-2023 - Koffi Olomidé - " Je demande aux Congolais de m'aider à accomplir ma mission d'ambassadeur de la culture... "

Mr l'Ambassadeur Koffi Olomide

On l'appellera désormais son Excellence Monsieur Koffi Olomidé. Cette légende vivante de la rumba congolaise a été nommée le 9 février 2022, Ambassadeur de la Culture congolaise, par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi. A cette occasion, il a reçu son passeport diplomatique, le 13 février 2022, à la présidence.

Un mois après sa nomination, l'artiste Koffi Olomide a tenu une conférence de presse, le samedi 12 mars 2022, à l'Académie des Beaux-arts à Kinshasa, afin de présenter à l'opinion nationale et internationale, son programme d'activités d'une année qui va de la période du 15 avril 2022 au 15 avril 2023, en sa qualité d'Ambassadeur de la culture congolaise.

L'occasion était propice pour le chanteur de rendre un hommage particulier au Président de la République qui a témoigné sa confiance à cet artiste, en lui confiant ce titre d'Ambassadeur de la culture congolaise. Et sa mission consiste à traduire en activités concrètes, la flamboyante vision de Félix Tshisekedi basée sur une "diplomatie culturelle active".

"Cette vision du Chef de l'Etat me parle profondément. Elle vient résonner comme en écho, à ma propre vocation et à ma propre passion : celle de me consacrer à la promotion de la Culture congolaise et de contribuer à son rayonnement à l'international", a souligné l'ambassadeur Koffi Olomidé.

Toutefois, le patron du groupe Quartier Latin s'est dit conscient de l'immensité de la tâche et des responsabilités qui l'attendent.

"Je réaffirme mon engagement à tout mettre en œuvre, à l'aune d'une constante recherche d'efficacité et de pertinence, afin que mon action contribue à la promotion de la culture congolaise en tant que pierre angulaire de la paix, de la cohésion nationale et du développement intégral", a-t-il déclaré.

Devant la presse, l'artiste a présenté les axes majeurs de son programme dont l'exécution débute le 15 avril 2022, à Bruxelles. Dans la capitale belge, renseigne-t-on, Koffi se rendra au Musée de Tervuren pour plaider au sujet de la restitution de 8.000 instruments de musique congolaise.

Le 21 juin, à l'occasion de la fête de la musique, le Grand Mopao va déposer un projet de loi portant " Journée nationale de la Rumba ", au Senat et à l'Assemblée nationale.

A l'occasion du 1er anniversaire de la célébration de l'inscription de la Rumba congolaise au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité, le 14 décembre prochain, le chanteur prévoit de lancer les travaux sur les "Etats généraux de l'économie de la musique en RDC".

Parmi ces projets, l'Ambassadeur de la culture envisage également la construction d'un palais qui sera considéré comme le Quartier Général de la culture en RDC. " C'est notre panthéon du Congo où sera logé les corps de grands-artistes qui ont marqué et contribué à l'émergence de la culture congolaise dans le monde... ".

Il faut noter que cet échange avec les chevaliers de la plume et du micro a connu aussi la présence du Président de la Chambre haute du parlement, Modeste Bahati Lukwebo, du Sénateur Didier Mumengi et de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Fuhara. Tous sont venus soutenir et honorer l'artiste dans son programme qui constitue les priorités du gouvernement en matière de la culture.

"Je suis ému et touché au plus profond de mon cœur par votre présence solennelle, Monsieur le Président du Sénat et Chère Mme la ministre de la culture. Je ne peux pas quitter la salle sans demander à mes compatriotes et collègues artistes à m'aider à bien accomplir ma mission en tant qu'Ambassadeur de la Culture congolaise. Merci au peuple congolais ", a conclu le chanteur Koffi Olomide.