Afrique Australe: Zoom sur le Forum parlementaire de la SADC - Christophe Mboso appelle à l'accélération du processus de transformation de l'organisation

L'Honorable Président de l'Assemblée nationale du Parlement congolais, Christophe Mboso N'Kodia Pwanga, également président du Forum parlementaire de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), a présidé, ce vendredi 11 mars dans son cabinet de travail au Palais du peuple, la première réunion virtuelle du Comité exécutif du Forum parlementaire de la SADC, pour l'exercice 2022.

En marge du 41e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la SADC, tenu au Malawi du 17 au 18 août 2021, qui avait approuvé la transformation du Forum parlementaire de la SADC en Parlement de la SADC, Christophe Mboso a donc lancé un appel à la finalisation du projet de protocole de création du Parlement de la SADC et de la modification du traité.

Pour ce faire, il a fait appel à l'esprit de résilience et à la conscience panafricaine pour mener des démarches auprès des Ministres des Affaires étrangères respectifs en vue d'obtenir l'accélération de ce processus qui assurera la reconnaissance du Parlement de la SADC en tant qu'institution de la SADC, au titre de la RTI le 9, point 1.

Dans le même ordre d'idées, il a recommandé au groupe de travail mixte composé de représentants du Forum parlementaire de la SADC et du secrétariat de la SADC de finaliser promptement le projet de protocole, conformément à la feuille de route relative à la procédure de transformation approuvée par le 41e sommet.

"Nous devons tous faire preuve de diligence dans l'accompagnement des tâches respectives", a exhorté Christophe Mboso.

Par ailleurs, le président du Forum parlementaire de la SADC se réjouit du fait que lors de la dernière réunion des Ministres de la Justice et Procureurs généraux de l'espace SADC, tenue le 25 janvier dernier, le projet d'accord modifiant le traité de la SADC a été dûment approuvé et recommandé pour être soumis au Conseil des Ministres de la SADC et, par la suite, pour être adopté par le 42e sommet des Chefs d'Etat et des Gouvernements de la SADC prévu en août prochain à Kinshasa.

"Il nous incombe donc à nous, et à tous les membres du Forum parlementaire, de mener un plaidoyer auprès de nos ministres et chefs d'Etat respectifs en vue de cette adoption. Nous nous rapprochons plus du kraal de la légende et cela ne doit pas nous conduire à relâcher nos efforts", a-t-il enfin exhorté.