Congo-Kinshasa: Dans la chanson " IGF contrôle " - Félix Wazekwa met en garde les gestionnaires publics

Sur le plan artistique, on peut déjà affirmer que Félix Wazekwa a été à la hauteur de sa tâche. "IGF CONTROLE" est très riche en mélodies soutenues par une orchestration douce dont le tempo Rumba reste le dénominateur commun du point de vue rythmique.

Cette chanson renferme des paroles verticales qui constituent l'essence du message essentiel que l'artiste a voulu transmettre aux Congolais sur la mission fondamentale de l'Inspection Générale des Finances (IGF).

Tous ces efforts fournis par Félix Wazekwa S'grave mérite un grand soutien de toute la nation. Particulièrement, celui de Jules ALINGETE, Inspecteur Général des Finances de comprendre la pertinence de cette chanson dans son combat contre la megestion et le détournement des deniers publics en RDC.

Il faudra alors une bonne dose de promotion, à travers les médias, afin de mieux sensibiliser sur le rôle de l'IGF qui prône une gestion rigoureuse et efficace des finances publiques.

En réalité, l'esprit de la chanson accompagne la vision et la détermination du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, en matière de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics.

En version vidéo et audio, "IGF contrôle" est déjà à la disposition de l'opinion nationale et internationale. Cette œuvre moralisatrice a été présentée officiellement au cours d'une conférence de presse tenue par le patron de Cultur'A pays vie, au Village Chez Ntemba à Kinshasa. Quelques cadres de l'IGF ont également pris part à cette rencontre.

Devant les chevaliers de la plume et du micro, Félix Wazekwa a souligné que " IGF contrôle " est une chanson qui vise à sensibiliser les gestionnaires, les ministres et mandataires publics à gérer avec rationalité et efficience les biens de l'Etat.

Chantée en quatre langues (Kikongo, lingala, Tshiluba et Swahili) et en quelques dialectes du pays, cette mélopée appelle à la conscience surtout et au patriotisme dans la gestion de la "res publica".

Elle martèle juste que l'IGF n'a pas été créée pour nuire à la réputation de x ou y mais il ne joue que son rôle d'un chien de garde pour lutter contre toutes formes de pillage des ressources financières du Congo. Car, cette institution prône la transparence et la traçabilité dans l'exécution des finances.

Le chanteur encourage le travail qui est déjà réalisé et continue à être fait par Jules ALINGETE et son équipe pour sauver le pays face aux prédateurs de la nation.

Toutefois, S'Grave se félicite de la franche collaboration entre lui et les autorités de l'IGF pour la réalisation de cette œuvre musicale dont le projet avait bel et bien démarré depuis le mois de décembre 2021 en France.

Pour le leader de Cultur'A, le fait que l'IGF, à travers monsieur Jules Alingete, a accepté son projet est un grand honneur.

"Pour se marier, il faut être à deux. J'ai contacté les responsables de l'IGF pour des discussions, mais j'étais moi-même surpris de l'accueil réservé à ce projet qui vise simplement à sensibiliser la population sur le travail remarquable de l'IGF en RDC", a déclaré Félix Wazekwa.

Contrairement à ce qu'une certaine opinion pense, la chanson explique, avec de belles paroles et illustrations, le travail de l'IGF dans sa mission de contrôle, de vérification, de contre-vérification et de surveillance des régies financières de l'État et de tous autres services, organismes, établissements publics de l'État. "Je salue la bonne probité morale de l'inspecteur général. Un bourrique ne peut jamais faire la publicité d'une université ", souligne-t-il.

Signalons que la chanson "IGF contrôle" est aussi disponible sur la chaine You tube de son auteur : Félix Wazekwa Officiel.