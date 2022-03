Ile Maurice: Bose Soonarane, Renal Disease Patient's Association - "Une décision aberrante de ne pas divulguer le rapport sur les 11 dialysés"

Le ministre de la Santé, Kailesh Jugatpal, a déclaré qu'il ne rendra pas le rapport du Fact-Finding Committee (FFC) sur la mort de 11 patients dialysés public. Cela a exaspéré les familles de ces personnes disparues et aussi la "Renal Disease Patient's Association", qui s'est exprimée par son secrétaire, Bose Soonarane.

Le ministre de la Santé ne compte pas dévoiler le rapport du FFC. Avec, du recul, comment la "Renal Disease Patient's Association" prend-elle cette décision ?

C'est une décision aberrante, surtout qu'il y a eu des pertes de vie. Puis, les parents des patients décédés voulaient une commission d'enquête, car, pour eux, il y avait une négligence médicale. Suivant cela, le ministère a instauré un FFC. Mais le public doit connaître la vérité ainsi que les proches de toutes ces personnes pour qu'elles puissent faire leur deuil. Tous se demandent comment le virus a pu se propager aussi rapidement entre les patients. Qui est la personne qui les a contaminés ?

Vous avez déposé devant le comité. Et vous avez dévoilé des photos et les "insides" de ce qui s'est déroulé durant les premiers jours où les dialysés ont été pris en charge à l'hôtel et à l'hôpital de Souillac. Pensez-vous que cela aurait contribué à ce que le rapport ne soit pas divulgué au grand public ?

Il faut dire que je ne figurais pas sur la liste des intervenants devant le FFC. J'ai eu à envoyer une lettre pour demander à être entendu. Hormis des photos, j'ai également emmené des patients qui se trouvaient à l'hôpital au moment où sont survenus tous ces décès et ils ont raconté comment cela s'est passé.

De mon côté, j'ai récolté des renseignements auprès d'autres patients, des proches pour reconstituer les faits survenus les jours où ces personnes ont perdu la vie. Déjà, au début, on a trimballé ces personnes, certaines n'ont même pas eu le temps de prendre leur déjeuner, face à l'urgence de les mettre en quarantaine. Elles ont eu à se contenter d'un dîner, très tard en soirée. Il n'y a même pas eu de distanciation sociale dans le bus qui les a transportées. Nous avons fait plusieurs requêtes, dont celle d'accepter qu'un accompagnateur soit présent dans la même chambre que les patients ou encore qu'un nutritionniste soit mis à la disposition de l'hôtel pour qu'un repas adéquat leur soit servi. Même l'apport d'un psychologue a été requis.

J'ai aussi expliqué comment cela se passait au sein de l'hôpital de Souillac où les patients continuaient à effectuer leur dialyse. Je tiens à remercier le personnel soignant qui est venu porter main-forte à leurs collègues, qui testés positifs, n'ont pu travailler. Mais, il semble que certains n'étaient pas aussi professionnels. Et, j'ai décrit la situation devant la commission.

Le "Medical Negligence Committee" a aussi initié une enquête sur les 11 décès survenus l'année dernière. Une bonne initiative, selon vous ?

Franchement, vous allez faire une enquête d'une autre enquête ! L'ancienne juge Deviyanee Beesoondoyal est une personne respectée et qui connaît le droit. Et maintenant, vous demandez à un médecin de se transformer en légiste pour faire une enquête. Pe met saret devan bef. Pourquoi avoir mis pied un FFC alors que depuis le départ l'on aurait pu initier une enquête ? La question que l'on se pose est de savoir ce que le Medical Negligence Committee va découvrir de plus que le FFC. Maintenant, ce sera le ministère de la Santé qui va enquêter sur... le ministère de la Santé.

Que compte faire la Renal Disease Patient's Association à présent ?

L'association, avec le soutien des dialysés de Souillac et des proches de ceux décédés, nous allons encore une fois faire un appel au Premier ministre. Nous lui demandons d'aider ces parents à faire leur deuil. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'ils ont brandi la menace de poursuivre le ministère de la Santé pour négligence médicale, le FFC a été instauré. Cela avait calmé la colère des parents. Nous avons envie de savoir quelles sont les recommandations soumises par le FFC afin d'éviter d'autres erreurs dans l'avenir.

Les parents s'alignent avec l'association

Les parents des dialysés décédés se rangent du côté de la Renal Disease Patient's Association. "Nous espérons que le Premier ministre va entendre notre appel", avance Kevin Hanzary. Ce dernier a perdu son beau-père, Neman Jeebun, le 11 avril dernier. Selon lui, le rapport aurait pu être donné à toutes les familles qui ont perdu un proche. "Il ne faut pas oublier que l'on nous a tous convoqués pour venir déposer. Et aujourd'hui, on aurait aimé savoir tout ce qui a été dit ça a servi à quoi. En tout cas, c'est encore flou pour le moment." Il n'abandonne pas l'idée de poursuivre le ministère de la Santé et aussi l'hôpital de Souillac pour négligence. "Tout se trouve entre les mains de nos hommes de loi." Il souhaite toutefois que le rapport soit rendu avant le 11 avril, date à laquelle sa famille a perdu Neman Jeebun.