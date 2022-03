Ile Maurice: Réclamation de plusieurs millions de roupies - Sept médecins perdent leur procès contre la santé

Six médecins et les héritiers d'un septième, décédé, avaient poursuivi l'État, le ministère de la Santé et la Public Service Commission (PSC) devant la Cour suprême pour avoir mis fin à leur contrat de travail. Ils réclamaient plusieurs millions de roupies chacun aux trois défendeurs. Dans un jugement rendu hier, la juge Véronique Kwok Yin Siong Yen a rejété leur demande de dommages et autres rémunérations jusqu'à l'âge de la retraite à 65 ans.

La juge considère que la plainte amendée des plaignants est fondamentalement imparfaite. Le Dr Aleem Chaman réclamait aux défendeurs des dommages de Rs 4 037 873,90. Il s'est joint au ministère de la Santé en 2000 sous un contrat mensuel et comptait 15 ans de service. Le Dr Mala Poinoosamy réclamait Rs 12 390 785, les héritiers du Dr Munir Jowaheer Rs 6 664 751,89, le Dr Ibrahim Maungoo Rs 8 264 592,02, le Dr Aboo Siddick Keenoo Rs 5 279 061, le Dr Joseph Regis Finette 6 756 689,80 et le Dr Mariambee Nabeebux Rs 7 420 186,48.

Tous les plaignants avaient reçu une lettre en date du 24 mars 2016 du ministère de la Santé les informant que leur contrat de travail ne sera plus renouvelé après le 30 mars 2016. Les plaignants ont soutenu dans leur plainte qu'ils étaient employés par le ministère de la Santé continuellement sur une base annuelle comme fonctionnaires. Ils estiment que les défendeurs ont "unilaterally and inequitably" mis fin à leur contrat de travail. Mais les trois défendeurs n'étaient pas de cet avis. Et la juge a tranché en leur faveur.